اربیل (کوردستان٢٤)- وزارت امور خارجه آمریکا، اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، امروز جمعه ۱۲ سپتامبر، پس از حمله اسرائیل به حماس در آن کشور شریک ایالات متحده، با نخست وزیر قطر دیدار خواهد کرد.

طبق برنامه وزارت امور خارجه، روبیو که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز هست، در کاخ سفید با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر، دیدار خواهد کرد.

اسرائیل روز سه‌شنبه به رهبران حماس در قطر حمله کرد، قطری که به عنوان واسطه اصلی در جنگ تقریبا دو ساله غزه عمل کرده و میزبان یک پایگاه آمریکایی است.

ترامپ ایالات متحده را از این حمله دور کرد و گفت که دولت او به دنبال متوقف کردن اسرائیل بود، اما خیلی دیر متوجه شد.

آل ثانی از این حمله ابراز خشم کرده و گفته است که اسرائیل امیدها را برای آتش‌بسی که گروگان‌های حماس را آزاد کند، از بین می‌برد، اگرچه او گفته است که قطر به ایفای نقش در تلاش‌ها برای صلح ادامه خواهد داد.

ای‌اف‌پی/ب.ن