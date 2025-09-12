عنوان: رایزنی رئیسجمهوری سوریه با فرمانده سنتکام در دمشق
احمد شرع و ژنرال چارلز بردلی کوپر در دیداری با حضور نمایندهی ویژهی آمریکا، بر تقویت شراکت راهبردی و گسترش کانالهای ارتباطی میان دو کشور تأکید کردند
احمد شرع، رئیسجمهوری سوریه، روز جمعه، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۱ شهریور ۱۴۰۴)، با ژنرال چارلز بردلی کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، در دمشق دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که تام باراک، نمایندهی ویژهی رئیسجمهوری آمریکا در امور سوریه نیز حضور داشت، چشمانداز همکاریهای دو کشور در زمینههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
ریاستجمهوری سوریه با انتشار بیانیهای اعلام کرد این نشست در فضایی مثبت برگزار شد و طرفین بر تقویت شراکتهای راهبردی و گسترش کانالهای ارتباطی در سطوح مختلف تأکید کردند.
همچنین، ریاستجمهوری سوریه افزود که لطیفه دروبی، همسر احمد شرع، در کاخ خلق از همسر ژنرال کوپر استقبال کرده است. در این دیدار، مسائل بشردوستانه و اجتماعی مورد علاقه دو کشور، بهویژه نقش زنان در ایجاد پلهای تفاهم میان ملتها، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
چارلز بردلی کوپر در تاریخ ۹ اوت سال جاری (۱۹ مرداد ۱۴۰۴) جانشین مایکل کوریلا در سمت فرماندهی مرکزی آمریکا شد.