نخست وزیر قطر از جهان خواست تا «استفاده از استانداردهای دوگانه را متوقف کنند» و اسرائیل را مجازات کنند

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر، امروز یکشنبه ۱۴ سپامبر از جامعه بین‌المللی خواست تا «استفاده از استانداردهای دوگانه را متوقف کنند» و اسرائیل را به خاطر آنچه که او «جنایات» توصیف کرد، مجازات کنند.

او در یک جلسه مقدماتی در آستانه اجلاس اضطراری رهبران عرب و اسلامی که توسط قطر پس از حمله هوایی بی‌سابقه اسرائیل به رهبران حماس در دوحه سازماندهی شده بود، صحبت می‌کرد.

نخست وزیر گفت: «زمان آن فرا رسیده است که جامعه بین‌المللی استفاده از استانداردهای دوگانه را متوقف کند و اسرائیل را به خاطر تمام جنایاتی که مرتکب شده است، مجازات کند و اسرائیل باید بداند که جنگ نابودی مداوم که مردم برادر فلسطینی ما در معرض آن هستند و هدف آن اخراج آنها از سرزمینشان است، نتیجه‌ای نخواهد داشت.»

به گفته ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، جلسه روز دوشنبه رهبران عرب و اسلامی «پیش‌نویس قطعنامه‌ای در مورد حمله اسرائیل به کشور قطر» را بررسی خواهد کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، و محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، از جمله رهبرانی هستند که در این اجلاس شرکت خواهند کرد. محمود عباس، رئیس جمهور فلسطین، امروز یکشنبه و در آستانه این اجلاس وارد دوحه شد.

رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که انتظار می‌رود رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز در این اجلاس شرکت کند.

هنوز مشخص نیست که آیا محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در این اجلاس شرکت خواهد کرد یا خیر، اگرچه او اوایل این هفته به نشانه همبستگی همسایگی از قطر بازدید کرد.

قطر که میزبان بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در منطقه است، در کنار ایالات متحده و مصر، نقش میانجیگری کلیدی در جنگ اسرائیل و حماس ایفا می‌کند.

باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی حماس، گفت که این جنبش شبه‌نظامی که حمله اکتبر ۲۰۲۳ آن به اسرائیل باعث جنگ غزه شد، امیدوار است این اجلاس به «موضع قاطع و متحد عربی-اسلامی» و «اقدامات روشن و مشخص» در مورد اسرائیل و جنگ منجر شود.

ای‌اف‌پی/ب.ن