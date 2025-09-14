1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- مدیر حوزه مستقل اداری گرمیان، می‌گوید که سال گذشته و سال جاری دو سال طلایی برای راه‌سازی در گرمیان به حساب می‌آید و بیشترین تعداد طرح‌‌های راه‌سازی در این منطقه اجرا شده‌اند.

دانا عبدالکریم، وزیر آبادانی و مسکن دولت اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ۱۴ سپتامبر به کوردستان۲۴ گفت: در حوزه مستقل اداری گرمیان ۲۷ طرح را‌ه‌سازی اجرا می‌شوند که شش پل، آسفالت تعدادی جاده و احداث مسیر کلار – دربندیخان را شامل می‌شود که اخیرا تکمیل شده است. این خدمت قابل توجهی به شهروندان گرمیان است و هزینه مجموع طرح‌ها ۴۵۴ میلیارد دینار است.

از طرفی دیگر جلال شیخ نوری، مدیر حوزه مستقل اداری گرمیان، به کوردستان۲۴ گفت: سال گذشته و سال جاری دو سال طلایی برای راه‌سازی در گرمیان به حساب می‌آید. بیشترین تعداد طرح‌‌های راه‌سازی در این منطقه اجرا شده‌اند یا در حال اجرا هستند.

وی افزود با تکمیل مسیر کلار – دربندیخان، حوزه مستقل اداره گرمیان به استان‌های دیگر عراق متصل می‌شود و به روستاهای اطراف رونق می‌بخشد.

ب.ن