2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس موسسه آشوری‌ها در آمریکا، می‌گوید که اقلیم کوردستان نقش مهمی در محافظت از آشوری‌ها داشته است. او تاکید کرد که اقلیم به منطقه‌ای امن برای آشوری‌هایی تبدیل شده که از ترس تهدیدات و حملات مناطق خود را ترک کرده‌اند.

سام درمو، رئیس موسسه آشوری‌ها در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ گفت: قبل از سال ۲۰۰۳، تعداد آشوری‌ها در عراق بیشتر از هر نقطه دیگر در جهان بود، به طوریکه در بصره کلیسا داشتیم، اما اکنون حتی یک آشوری هم در آن شهر زندگی نمی‌کند. در بغداد نیز ۹۵ درصد آشوری‌ها آواره شده‌اند یا به اقلیم کوردستان آمده‌اند.

وی علت آوارگی‌ها را تهدیداتی دانست که با آن مواجه شده‌اند، زیرا آشوری‌ها را تهدید کرده‌اند، کلیساهایشان بمباران شده است، چنانکه در کلیسای نجات اتفاق افتاد و مردم را در هنگام خداپرستی کشتند.

او اوضاع اقلیم کوردستان را ستایش کرد و گفت:«شکر خدا در این اقلیم هیچ کلیسایی بمباران نمی‌شود و امنیت وجود دارد.»

همچنین تاکید کرد که «از سال ۱۹۳۳ برای اولین بار است در سیمیل برای آشوری‌ها بنای یادبود ایجاد می‌شود، برای کشتار جمعی که توسط ارتش عراق و علیه مردم غیرنظامی آشوری انجام شد.»

رئیس موسسه آشوری‌ها در آمریکا، برخی مشکلات از جمله اختلافات ارضی و نبود فرصت‌‌های شغلی را مورد توجه قرار داد و گفت که در واشنگتن این مشکلات را با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در میان گذاشته‌اند و متعهد شده‌اند که آنها را پیگیری کند.

