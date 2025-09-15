پیام تسلیت بارگاه بارزانی برای درگذشت ابراهیم گاباری
اربیل (کوردستان٢٤)- بارگاه بارزانی با انتشار پیامی درگذشت ابراهیم گاباری شخصیت مبارز غرب کوردستان را تسلیت گفت و پیام تسلیت پرزیدنت بارزانی را به خانواده و بستگان او اعلام کرد.
به نام خداوند برزگ و مهربان
با تاسف بسیار خبر درگذشت مبارز کورد (ابراهیم گاباری) را دریافت کردیم. مرحوم ابراهیم گاباری یک شخصیت کوردپرور غرب کوردستان بود که عمری طولانی در مبارزه برای حقوق کورد و قیام ایلول و مراحل دیگر مبارزات مردم ما سپری کرد و در این راه آوارگی و زمانی طولانی در زندان و مشقتها تحمل کرده است و خود و خانوادهاش تاثیرات بسیاری بر جنبش رهاییبخش کورد در سوریه داشتهاند و الگوی یک مبارز واقعی و وفادار بود. جناب پرزیدنت بارزانی که مرحوم ابراهیم گاباری را در مراحل سخت و از نزدیک شناخته است، با شنیدن خبر درگذشت ابراهیم گاباری، متاثر شد و به خانواده و بستگان او تسلیت میگوید.
به خانواده و دوستان و آشنایان مرحوم ابراهیم گاباری و همه مبارزان غرب کوردستان تسلیت میگوییم و خود را در اندوه ایشان شریک میدانیم.
از خداوند متعال خواستاریم که روح مرحوم را به بهشت برین شاد گرداند و به همه صبر و آرامش ببخشاید.
انالله و انا الیه راجعون
بارگاه بارزانی
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵
ب.ن