پیام تسلیت بارگاه بارزانی برای درگذشت ابراهیم گاباری

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- بارگاه بارزانی با انتشار پیامی درگذشت ابراهیم گاباری شخصیت مبارز غرب کوردستان را تسلیت گفت و پیام تسلیت پرزیدنت بارزانی را به خانواده و بستگان او اعلام کرد.

به نام خداوند برزگ و مهربان

با تاسف بسیار خبر درگذشت مبارز کورد (ابراهیم گاباری) را دریافت کردیم. مرحوم ابراهیم گاباری یک شخصیت کوردپرور غرب کوردستان بود که عمری طولانی در مبارزه برای حقوق کورد و قیام ایلول و مراحل دیگر مبارزات مردم ما سپری کرد و در این راه آوارگی و زمانی طولانی در زندان و مشقت‌ها تحمل کرده است و خود و خانواده‌اش تاثیرات بسیاری بر جنبش رهایی‌بخش کورد در سوریه داشته‌اند و الگوی یک مبارز واقعی و وفادار بود. جناب پرزیدنت بارزانی که مرحوم ابراهیم گاباری را در مراحل سخت و از نزدیک شناخته‌ است، با شنیدن خبر درگذشت ابراهیم گاباری، متاثر شد و به خانواده و بستگان او تسلیت می‌گوید.

به خانواده و دوستان و آشنایان مرحوم ابراهیم گاباری و همه مبارزان غرب کوردستان تسلیت می‌گوییم و خود را در اندوه ایشان شریک می‌دانیم.

از خداوند متعال خواستاریم که روح مرحوم را به بهشت برین شاد گرداند و به همه صبر و آرامش ببخشاید.

انالله و انا الیه راجعون

بارگاه بارزانی

۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵

ب.ن