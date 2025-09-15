آمنه زکری: پرزیدنت بارزانی منشاء نیرو و باور ما هستند

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- آمنه زکری، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز سه‌شنبه ۱۶ سپتامبر به همراه دوستان بانوی خود در کمیته مرکزی و سرپرست اولین کنفرانس بانوان کوردستان، با پرزیدنت مسعود بارزانی دیدار کرده‌اند.

بر پایه بیانیه:«دیدگاه پرزیدنت بارزانی در خصوص بانوان، شامل حمایت و تشویق و به‌کارگیری توانایی‌های بانوان و تلاش برای رشد و ایجاد فضایی مناسب برای آنها است. این دیدگاه ریشه در تفکر بارزان دارد.»

وی افزود:«دیدگاه پرزیدنت بارزانی در خصوص مشارکت بانوان در قیام و جنبش رهایی‌بخش کوردستان این است که فرمودند: بانوان در قیام و جنبش رهایی‌بخش کوردستان در کنار مردان مبارزه کرده‌اند. اگر بیشتر از مردان فعال نبوده از آنها هم کمتر نبوده‌اند. در واقع در قیام‌های ایلول و گُلان نقش تاثیرگذارتری از نقش مردان داشته‌اند. چون هم مادر و هم معلم بودند برای فرزندان خود و از طرفی دیگر کشاورزی و کارگری هم می‌کردند. بنابراین اگر اراده قوی بانوان کوردستان در میان نبود، شاید قیام قوام نمی‌گرفت، به همین دلیل هر چه بیشتر از نقش بانوان تعریف کنیم، کم گفته‌‌ایم.»

زکری در بیانیه خود به نقل از پرزیدنت بارزانی، نوشت:«من بسیار خوشحالم که می‌بینم بسیاری از بانوان نقشی بزرگ و قوی در تحکیم جامعه ایفا می‌کنند. نقش خود را در تربیت بانوان و نسل‌های آینده بر اندیشه میهن‌پروری متمرکز کنید، مهم است که بانوان کورد در همه زمینه‌ها نقش ایفا کنند.»

در ادامه بیانیه آمده است:«پرزیدنت بارزانی معتقد است که باید حقوق بانوان محفوظ باشد، به آنها احترام گذاشته شود، زیرا این اعتقاد بخشی از فلسفه شیخ عبدالسلام بارزانی و پس از او نیز جناب شیخ احمد بارزانی و جناب ملا مصطفی بارزانی است و ایشان تاکید کرد که همیشه حامی و همکار شما هستم و هر کجا به من نیاز داشتید من برای همکاری آمادگی دارم.»

آمنه زکری در ادامه افزود:«پرزیدنت بارزانی تاکید دارد که باید بانوان کوردستان توانایی‌های خود را گسترش دهند و در این راستا یک پشتیبان قوی بوده‌اند. گواهی آن هم این است که پارت دموکرات کوردستان اولین حزب جنوب کوردستان بوده که حضور بانوان در کمیته مرکزی حزب را در کنگره ۱۴ تا ۱۵ درصد افزایش داد.»

این عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، ضمن قدردانی از پرزیدنت بارزانی، نوشت:«ایشان منشاء نیرو و باور ما هستند. از حمایت ایشان از برگزاری اولین کنفرانس بانوان قدردانی می‌کنیم و از حمایت ایشان از اجرای مصوبه‌‌های کنفرانس و تشویق به فعالیت بیشتر و تاثیرگذاری بر بهبود شرایط بانوان قدردانی می‌کنیم.»

ب.ن