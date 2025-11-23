ایاد علاوی وارد اربیل شد

7 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – ایاد علاوی، رئیس جنبش وفاق میهنی عراق، وارد اربیل شد و مورد استقبال استاندار اربیل قرار گرفت، او قرار است با مقامات بلندپایه اقلیم کوردستان دیدار کند.

استانداری اربیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که شبانگاه امروز یکشنبه ۲۳ نوامبر، امید خوشناو، استاندار اربیل در فرودگاه بین‌المللی اربیل از ایاد علاوی، رئیس جنبش وفاق میهنی عراق و رئیس سابق شورای وزیران این کشور، استقبال کرد.

در این سفر سارا علاوی، نماینده مجلس عراق وی را همراهی می‌کند.

بر پایه بیانیه قرار است که علاوی در این سفر با مقامات بلندپایه اقلیم کوردستان دیدارهای مهمی انجام دهد.

ب.ن