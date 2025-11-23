مدیرکل سدها: سطح آب سدهای اقلیم کوردستان نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است

9 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مدیرکل سدهای اقلیم کوردستان، می‌گوید که سطح آب سدهای اقلیم نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

امروز یکشنبه ۲۳ نوامبر، رحمان خانی، مدیرکل سدهای اقلیم کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت:«آب سد‌های دربندیخان و دوکان از ایران سرچشمه می‌گیرد و امسال در مقایسه با سال گذشته درصد کمتری ذخیره داشته و سطح آب پایین آمده است، زیرا میزان رهاسازی آب به حداقل رسیده است.»

وی در خصوص افزایش سطح آب سدها گفت:«اقلیم کوردستان و ایران به بارش بیشتری نیاز دارند، بارش باران می‌تواند سطح آب سدها را افزایش دهد.»

خانی، در خصوص رهاسازی آب ترکیه به عراق، گفت که رهاسازی آب توسط ترکیه بر سدهای اقلیم کوردستان تاثیر ندارد، اما حجم آب در رودخانه دجله و فرات و سدهای موصل و حدیثه و بخشی از زاب بزرگ را افزایش می‌دهد.

در اقلیم کوردستان، غیر از سدهای دوکان و دربندیخان، حدود ۲۰ سد کوچک و متوسط وجود دارند، از جمله سد گومه‌سپان که ظرفیت نگهداری ۸ میلیون متر مکعب آب را دارد.

ب.ن