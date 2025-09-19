دهها شهروند فرانسوی به اتهام عضویت در داعش در عراق محاکمه میشوند
اربیل (کوردستان٢٤)- عراق دهها شهروند فرانسوی را که توسط نیروهای سوریه دموکراتیک دستگیر شدهاند، به اتهام عضویت در داعش محاکمه میکند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس، به نقل از سه منبع امنیتی گزارش داد که مقامات عراقی ۴۷ شهروند فرانسوی را به اتهام عضویت در داعش محاکمه میکنند. این افراد پیش از این توسط نیروهای سوریه دموکراتیک دستگیر شده و به عراق تحویل شدهاند.
بر پایه گزارش دولت فرانسه تاکنون در این خصوص هیچ اظهارنظری نکرده است.
در سال ۲۰۱۹ نیز ۱۳ داعشی فرانسوی که توسط نیروهای سوریه دموکراتیک دستگیر شدند، در عراق محاکمه شدند.
در گزارش آمده است که نیروهای سوریه دموکراتیک، سه هزار و ۱۹۲ زندانی داعشی را به عراق تحویل داده است که ۷۲۴ نفر از آنها به اعدام محکوم و هزار و ۳۸۱ نفر نیز به حبس ابد محکوم شدهاند.
ب.ن