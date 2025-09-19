57 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- مدیرکل سرمایه‌گذاری در استان دهوک، می‌گوید که در آن استان طرح جامع گردشگری اجرا می‌کنند.

دکتر هَوال صدیق، مدیرکل سرمایه‌گذاری در استان دهوک، امروز جمعه ۱۹ سپتامبر، به کوردستان۲۴ گفت: سد دهوک یک مکان راهبردی است،‌ بنابراین لازم است که به آن رسیدگی شود. ما قصد داریم که یک پیاده‌راه ساحلی در اطراف سد دهوک احداث کنیم، در واقع یک طرح جامع گردشگری اجرا می‌کنیم.»

وی افزود:«دهوک به خاطر موقعیت جغرافیایی از جذابیت‌های گردشگری بسیاری برخوردار است و ما سرمایه‌گذاران را به احداث هتل، رستوران و طرح‌های ویژه گردشگری در این استان تشویق می‌کنیم.»

این مقام استانی، از تکمیل برخی طرح‌های گردشگری در آینده نزدیک خبر داد که به خصوص در منطقه آمیدی اجرا شده‌اند.

ب.ن