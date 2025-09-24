احمد شرع در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد با تلاش‌ها برای تجزیه‌ی کشور مقابله کرده است

احمد شرع، رئیس‌جمهوری سوریه، روز چهارشنبه، ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ مهر ۱۴۰۴)، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که اسرائیل تلاش می‌کند منطقه را به جنگی بکشاند که پایان آن مشخص نیست.

وی با اشاره به تحولات داخلی سوریه گفت: «ما بر رژیمی پیروز شدیم که ۲۰۰ بار از سلاح شیمیایی علیه مردم سوریه استفاده کرد.» رئیس‌جمهوری سوریه همچنین تاکید کرد که وحدت این کشور با تلاش‌هایی برای تجزیه و ایجاد آشوب‌های فرقه‌ای مواجه بوده است.

شرع افزود: «ما راه را برای بازگشت آوارگان هموار کردیم و تمام مواد مخدری را که رژیم اسد علیه کشورهای منطقه به کار می‌گرفت، از بین بردیم.»

او تصریح کرد که سوریه اکنون به جایگاه شایسته و متمدن خود بازگشته و تعهد داد با هر کسی که خون بی‌گناهان را بریزد، مقابله خواهد کرد.

رئیس‌جمهوری سوریه در بخش دیگری از سخنانش درباره اسرائیل گفت: «اسرائیل تلاش می‌کند برخلاف خواست جامعه‌ی بین‌المللی علیه سوریه اقدام کند و می‌خواهد منطقه را به جنگی بکشاند که هیچ‌کس نمی‌داند چه زمانی به پایان خواهد رسید.»