نیروهای سوریه دموکراتیک دخالت در کشته شدن سربازان سوری را رد کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – رسانههای رسمی دولتی گزارش دادند که نیروهای کورد در شمال سوریه، روز چهارشنبه در یک حمله موشکی دو سرباز سوری را کشته و یک سرباز دیگر را زخمی کردند. کوردها دخالت خود را در آن رد کرده و علت کشته شدن سربازها را انفجار مینهای زمینی دانستند.
خبرگزاری سانا به نقل از وزارت دفاع سوریه گزارش داد که دو سرباز کشته و سرباز سوم "به شدت زخمی" شدند، زمانی که مواضع آنها در نزدیکی سد تشرین توسط نیروهای سوریه دموکراتیک با یک موشک هدایتشونده هدف قرار گرفت.
نیروهای سوریه دموکراتیک، ارتش کوردها است که بخشهایی از شمال و شمال شرقی سوریه را کنترل میکنند.
نیروهای سوریه دموکراتیک هرگونه دخالت در کشته شدن سربازها را رد کرد و در بیانیهای گفت:"ما قاطعانه تایید میکنیم که این اطلاعات نادرست است" و این حادثه را به "انفجار مینهای زمینی" نسبت داد.
دمشق نیروهای کورد را به "نقض توافقات قبلی" متهم کرد.
در اوایل اکتبر، نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت دمشق پس از درگیریهای مرگبار در حلب، آتشبس برقرار کردند.
نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کردند که «تعهد خود را به اصل کاهش تنش و حفظ ثبات در امتداد خطوط تماس» مجددا تایید میکنند.
از زمان سرنگونی بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه در ماه دسامبر، کوردها با دمشق بر سر آینده خود در سوریه جدید اختلاف نظر داشتهاند.
در ماه مارس، نیروهای سوریه دموکراتیک توافقی را با دولت جدید دمشق برای ادغام نهادهای نظامی و غیرنظامی کورد در دولت مرکزی امضا کردند.
با این حال، اختلافات بین دو طرف مانع از اجرای این توافق شده است و کوردها از آن زمان خواستار تمرکززدایی شدهاند که دمشق آن را رد کرده است.
