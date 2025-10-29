مسرور بارزانی اولین درخت در کمربند سبز اربیل را میکارد
اربیل (کوردستان٢٤) – مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۳۰ اکتبر، اولین درخت در کمربند سبز اربیل را میکارد.
پس از کاشتن اولین درخت توسط نخستوزیر در کمربند سبز اربیل، سه هزار درخت دیگر در آن کاشته میشوند.
در این طرح زیستمحیطی هفت میلیون درخت زیتون و پسته کاشته میشوند و در آن دهها حوضچه برای آبیاری درختها ایجاد میشود. با اجرای این طرح میزان فضای سبز اربیل ۲۵ درصد افزایش پیدا میکند که خود یک استاندارد جهانی است.
کمربند سبز اربیل دو کیلومتر عرض و ۸۳ کیلومتر طول دارد و از هشت بخش تشکیل شده است. در مرحله اول این طرح که مساحت آن ۱۳ هزار دونم است، فقط درختان زیتون و پسته کاشته میشوند.
در کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان طرحهای راهبردی بسیاری برای افزایش میزان فضای سبز اجرا شده که شامل ۶۲۷ باغچه و پارک است و میزان فضای سبز اربیل را از ۹.۰۱ درصد به ۱۹.۸ درصد افزایش داده است.
از طرفی دیگر وزارت شهرداری در چارچوپ طرح جامع شهر اربیل یک طرح راهبردی برای افزایش فضای سبز تدوین کرده که با اجرای آن تا سال ۲۰۳۰ بیش ۱۰۰ میلیون درخت در شهر اربیل کاشته میشود.
