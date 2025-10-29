54 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رسانه‌های دولتی گزارش دادند که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، پس از دیدار امروز پنجشنبه ۳۰ اکتبر با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفت که چین در مورد مسائل اقتصادی و تجاری با ایالات متحده به اجماع رسیده است.

ترامپ و شی برای اولین بار از سال ۲۰۱۹ در بوسان، کره جنوبی، در حالی که دو کشورشان همچنان درگیر جنگ تجاری شدیدی هستند، با یکدیگر دیدار کردند و مذاکراتی را که از نزدیک دنبال می‌شد، انجام دادند.

نزاع بین دو اقتصاد برتر جهان، که شامل همه چیز از عناصر خاکی کمیاب گرفته تا سویا و هزینه‌های بندری می‌شود، ماه‌هاست که بازارها را متزلزل کرده و زنجیره‌های تامین را مختل کرده است.

خبرگزاری دولتی چین، شینهوا، گزارش داد که شی امروز پنجشنبه به ترامپ گفت که دو کشور «باید تعاملات مثبتی در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشند.»

طبق گزارش شینهوا که هیچ جزئیاتی در مورد توافقات خاص حاصل شده ارائه نکرد، شی گفت که تیم‌های هر دو طرف «دیدگاه‌های عمیقی در مورد مسائل مهم اقتصادی و تجاری تبادل کرده و در مورد حل آنها به اجماع رسیده‌اند.»

او افزود:«هر دو تیم باید در اسرع وقت کارهای تکمیلی را اصلاح و نهایی کنند، اجماع را حفظ و اجرا کنند و نتایج ملموسی ارائه دهند تا خیالشان در مورد اقتصاد چین، ایالات متحده و جهان راحت شود.»

ای‌اف‌پی/ب.ن