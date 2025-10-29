مسرور بارزانی: ما با صبر و پشتکار به بازسازی کوردستان ادامه خواهیم داد
اربیل (کوردستان٢٤) – مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۳۰ اکتبر، در مراسمی طرح کمربند سبز اربیل را افتتاح کرد و اولین درخت این طرح را کاشت که قرار است به یکی از بزرگترین ابتکارات زیستمحیطی و اقتصادی اقلیم کوردستان تبدیل شود.
بارزانی در این مراسم گفت که این طرح تاثیر عمیقی بر آب و هوا و محیط زیست اربیل خواهد داشت، کیفیت هوا را بهبود میبخشد و سبک زندگی سالمتری را برای ساکنان آن به ارمغان میآرود.
او گفت:"این طرح دی اکسید کربن را جذب کرده و اکسیژن را به فضای اربیل بازمیگرداند و هوای پاکتر و زندگی با کیفیت بهتری را برای مردم ما فراهم میکند."
نخست وزیر در یک نشست خبری، مزایای گستردهتر این طرح را برجسته و خاطرنشان کرد که این طرح اقتصاد اقلیم کوردستان را تقویت میکند، فرصتهای شغلی جدیدی برای جوانان ایجاد میکند و بخش کشاورزی را احیا میکند.
وی افزود:"دوستان ما متعهد شدهاند جوانانی را که میخواهند در این طرح کار کنند، آموزش دهند تا اطمینان حاصل شود که آنها میتوانند به طور موثر در موفقیت آن مشارکت کنند."
بارزانی با نقل قول از مولانا جلالالدین بلخی، شاعر و عارف مشهور، گفت:«گل در اثر باران شکوفا میشود، نه در اثر رعد و برق. به همین ترتیب، ما با صبر و پشتکار به بازسازی کوردستان ادامه خواهیم داد.»
وی در گفتوگو با خبرنگاران حاضر در محل افتتاح طرح، بر اهمیت مشارکت فعال در انتخابات مجلس نمایندگان عراق تاکید کرد و از توانایی نامزدهای پارت دموکرات کوردستان در دفاع از حقوق مردم کورد و رعایت اصول قانون اساسی ابراز اطمینان کرد.
بارزانی تاکید کرد:«نمایندگان ما از حقوق همه شهروندان عراق و اقلیم کوردستان دفاع خواهند کرد.»
نخست وزیر در پایان سخنان از وزرا، مقامات و کارکنان دفتر خود در اقلیم کوردستان به خاطر فداکاریشان در اجرای طرح کمربند سبز، قدردانی کرد.
او گفت:«از همه وزارتخانهها، مقامات و کارکنان دفتر خود در اقلیم کوردستان به خاطر تلاش سختشان تشکر میکنم. همچنین از نهادهای بخش خصوصی محلی و بینالمللی برای حمایت از تکمیل این ابتکار مهم استقبال میکنم. من از همه شرکای بینالمللی خود میخواهم که در تلاش برای حفاظت از محیط زیست و مقابله با چالشهای مرتبط با مهاجرت ناشی از تغییرات اقلیمی متحد شوند.»
در این طرح زیستمحیطی هفت میلیون درخت زیتون و پسته کاشته میشوند و در آن دهها حوضچه برای آبیاری درختها ایجاد میشود. با اجرای این طرح میزان فضای سبز اربیل ۲۵ درصد افزایش پیدا میکند که خود یک استاندارد جهانی است.
کمربند سبز اربیل دو کیلومتر عرض و ۸۳ کیلومتر طول دارد و از هشت بخش تشکیل شده است. در مرحله اول این طرح که مساحت آن ۱۳ هزار دونم است، فقط درختان زیتون و پسته کاشته میشوند.
در کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان طرحهای راهبردی بسیاری برای افزایش میزان فضای سبز اجرا شدهاند که شامل ۶۲۷ باغچه و پارک است و میزان فضای سبز اربیل را از ۹.۰۱ درصد به ۱۹.۸ درصد افزایش داده است.
از طرفی دیگر وزارت شهرداری در چارچوپ طرح جامع شهر اربیل یک طرح راهبردی برای افزایش فضای سبز تدوین کرده که با اجرای آن تا سال ۲۰۳۰ بیش ۱۰۰ میلیون درخت در شهر اربیل کاشته میشود، که پایتخت اقلیم را به یکی از پیشرفتهترین شهرهای خاورمیانه از نظر زیستمحیطی تبدیل میکند.
