در اربیل سنگ بنای مجتمع آموزشی (جویس بلو) گذاشته شد
اربیل (کوردستان٢٤) – در پایتخت اقلیم کوردستان یک مجتمع آموزشی به نام بانوی فرانسوی که عمر خود را به خدمت به زبان کوردی اختصاص داده است، تاسیس شد.
روز پنجشنبه ۳۰ اکتبر، در اربیل سنگ بنای احداث یک مجتمع آموزشی معاصر به نام (جویس بلو) گذاشته شد.
این مجتمع از کودکستان تا دوره دبیرستان را شامل میشود و توسط شرکت خصوصی ژیر، با نظارت سازمان شهرداریها و گردشگری احداث خواهد شد.
بختیار حسین، مدیرعامل شرکت ژیر به کوردستان۲۴ گفت: این طرح با هزینه شش میلیارد دینار در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و در مدت دو سال اجرا میشود.
وی افزود: این مجتمع آموزشی خصوصی تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش اقلیم کوردستان خواهد بود و در آن به زبان انگلیسی تدریس میشود.
همچنین تاکید کرد که هدف از اجرای این طرح ایجاد فضایی بینالمللی برای رشد نسلهای آینده است و در آن به تدریس زبان و ادبیات و تاریخ کورد و کوردستان اهمیت داده میشود و تلاش میکنند که زبان فرانسوی هم در آن تدریس شود.
(جویس بلو) یک بانوی فرانسوی بود که مدرک دکترای زبان کوردی را در دانشگاه سوربن فرانسه کسب کرده و در همان دانشگاه به تدریس زبان کوردی پرداخته است. او حدود نیم قرن در مراکز دانشگاهی اروپا به معرفی و ترویج زبان کوردی پرداخته است و تا پایان عمر خود رئیس انستیتوی کورد در پاریس بود.
(جویس بلو) در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴ در فرانسه زندگی را به درود گفت.
ب.ن