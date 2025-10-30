آیدن معروف: کوردستان۲۴ نقش تاثیرگذاری در تحکیم فرهنگ همزیستی مسالمتآمیز داشته است
اربیل (کوردستان٢٤) – عضو دفتر سیاسی جبهه ترکمانی، میگوید که کوردستان۲۴ نقش تاثیرگذاری در حمایت از جوامع ملیتی و دینی و تحکیم فرهنگ همزیستی مسالمتآمیز در اقلیم کوردستان داشته است.
آیدن معروف، عضو دفتر سیاسی جبهه ترکمانی، در مصاحبه با کوردستان۲۴، ضمن ابراز تبریک به مناسیت دهمین سالگرد تاسیس موسسه رسانهای کوردستان۲۴ تاکید کرد که این موسسه از لحاظ سیاسی و اجتماعی اهمیت بسیاری دارد و نقش تاثیرگذاری در حمایت از جوامع ملیتی و دینی و تحکیم فرهنگ همزیستی مسالمتآمیز در اقلیم کوردستان داشته است.
امروز جمعه ۳۱ اکتبر، ۱۰ سال از تاسیس موسسه رسانهای کوردستان۲۴ میگذرد. این موسسه میهنپروری، حرفهایگری، نشر اخبار و اطلاعات صحیح و بیطرفی را مبنی کار خود قرار داده است.
موسسه رسانهای کوردستان۲۴ از طریق شبکه تلویزیونی، رادیو و وبسایت به زبان کوردی و برای کوردها در سراسر جهان اخبار و اطلاعات منتشر میکند. در وبسایت کوردستان۲۴ اخبار به زبانهای کوردی کرمانجی و سورانی، فارسی، انگلیسی، عربی، و ترکی هم منتشر میشود.
ب.ن