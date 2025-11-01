دیدبان سبز عراق: کشور برای رفع بحران آب به سه ماه بارندگی نیاز دارد

دیدبان سبز عراق با اشاره به کاهش شدید سطح آب رودخانه‌ها و سدها، نسبت به بحران بی‌سابقه‌ی آب در این کشور هشدار داد

5 ساعت پیش

دیدبان سبز عراق روز شنبه، ۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آبان ۱۴۰۴)، در گزارشی اعلام کرد که عراق برای افزایش سطح آب رودخانه‌های دجله و فرات، به بیش از سه ماه بارندگی شدید نیاز دارد. این نهاد همچنین هشدار داد که سدهای کشور در آستانه‌ی خالی شدن کامل هستند.

در گزارشِ این دیدبان آمده است که دولتِ عراق، مسئله‌ی آب را در برابرِ مسائلِ سیاسی، اقتصادی و درگیری‌ها به کلی فراموش کرده است. این امر باعث شده که بحرانِ خشکسالی تنها استان‌های جنوبی را تحت تأثیر قرار ندهد، بلکه تأثیراتِ آن به مناطقِ غربی و شمالیِ بغداد و سایرِ نقاط نیز گسترش یابد.

دیدبان سبز عراق تأکید کرد که مسئله‌ی آب در بدترین مرحله‌ی خود قرار دارد، زیرا عراق با شدیدترین بحرانِ آبی در ۹۰ سالِ گذشته مواجه شده است. به گفته‌ی وزیر منابع آب، در صورتِ تأخیر در بارندگی در بغداد و سایرِ استان‌ها، ذخایرِ آب ممکن است در ماه‌های آینده به کمتر از ۴ درصد کاهش یابد.

این دیدبان همچنین تصریح کرد که حتی بارندگی نیز ممکن است مسئله‌ی افزایشِ سطحِ آب در رودخانه‌های دجله و فرات و سدها را حل نکند، زیرا عراق برای تأمینِ آبِ آشامیدنی و کشاورزی، به بارندگیِ مداوم برای مدتِ سه ماه نیاز دارد.

دیدبان سبز عراق هشدار داد که این کشور برای بار دوم توسط ترکیه فریب می‌خورد. این هشدار پس از آن مطرح شد که ترکیه با رهاسازیِ یک میلیارد متر مکعب آب به رودخانه‌های دجله و فرات موافقت کرده است. این دیدبان این پرسش را مطرح کرد که آیا چنین حجمِ زیادی از آب می‌تواند بدونِ هیچ چشم‌داشتی به عراق رها شود؟ و افزود که ترکیه قصد دارد فشارِ بیشتری بر عراق وارد کند تا در آینده امتیازاتِ بیشتری در زمینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی کسب کند.

