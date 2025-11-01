وزیر خارجهی ترکیه با چندین پروندهی مهم به عراق سفر میکند
وزیر خارجهی ترکیه با چندین پروندهی مهم، از جمله روندِ جدیدِ صلح، به عراق سفر میکند
رسانههای ترکیه گزارش دادهاند که هاکان فیدان، وزیر خارجهی این کشور، فردا یکشنبه، ۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۱ آبان ۱۴۰۴)، به بغداد سفر خواهد کرد و مورد استقبالِ همتایِ عراقیِ خود، فواد حسین، قرار خواهد گرفت.
بر اساسِ همین منابع، در این سفر، روابطِ دوجانبه و تحولاتِ منطقهای مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین انتظار میرود فیدان با مقاماتِ عالیرتبهی عراق دیدارهای دوجانبهای داشته باشد.
رسانههای ترکیه افزودهاند که روندِ جدیدِ صلح، ازسرگیریِ صادراتِ نفتِ اقلیم کوردستان، انتخاباتِ آتیِ پارلمانِ عراق و مسئلهی آب، از محورهای اصلیِ گفتوگوهای فیدان با مقاماتِ بغداد خواهند بود.
آخرین سفرِ وزیر خارجه فیدان به بغداد در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۵ (۷ بهمن ۱۴۰۳) انجام شده بود.
در سال ۲۰۲۵، عراق یکی از شرکای تجاریِ مهمِ ترکیه بوده است. تا ماه سپتامبر، مجموعِ حجمِ تجارتِ خارجیِ بینِ دو کشور نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار بوده است. صادراتِ ترکیه به عراق ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار و وارداتِ ترکیه از عراق ۳ میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار ثبت شده است.
سفرِ رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، به عراق در ۲۲ آوریل ۲۰۲۴ (۳ اردیبهشت ۱۴۰۳)، به عنوانِ نقطهی عطفی در روابطِ دوجانبه تلقی میشود. در آن سفر، ۲۷ توافقنامه و یادداشتِ تفاهم در بخشهای امنیت، تجارت، آبهای فرامرزی، کشاورزی، فرهنگ و حملونقل امضا شد.
در ۸ مه ۲۰۲۵ (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴)، محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، سفرِ رسمیای به ترکیه انجام داد و ششمین نشستِ شورای عالیِ همکاریِ راهبردی برگزار شد که طی آن ۱۱ سند به امضا رسید.