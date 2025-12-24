هیئت عالی‌رتبه‌ی پارت دموکرات کوردستان به ریاست فاضل میرانی، در بغداد با عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق، دیدار کرد تا درباره‌ی سهم کوردستان و نقش حزب در دولت آتی مذاکره کند

1 ساعت پیش

در ادامه‌ی سلسله دیدارهای هیئت مذاکره‌کننده‌ی پارت دموکرات کوردستان با جناح‌های سُنی و شیعه‌ی بغداد، این هیئت روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ )، با عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق، در بغداد دیدار و گفت‌وگو کرد. هدف از این دیدارها، رایزنی درباره‌ی تشکیل دولت آینده‌ی عراق و تضمین حقوق اقلیم کوردستان است.

عادل عبدالمهدی، سیاست‌مدار و اقتصاددان شیعه که از اکتبر ۲۰۱۸ تا فوریه‌ی ۲۰۲۰ نخست‌وزیر عراق بود، پس از این نشست به خبرنگاران گفت که او خود طرف مذاکره‌کننده نیست، بلکه از طرف‌ها پشتیبانی خواهد کرد. وی تاکید کرد که مذاکره، وظیفه‌ی احزابی است که کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند و صاحب رای هستند. او افزود که شورای سیاسی، چارچوب هماهنگی و ائتلاف‌های کوردی و سیاسی باید منافع عمومی را انتخاب کنند و او از آن‌ها حمایت خواهد کرد. عبدالمهدی همچنین خاطرنشان کرد «پارت دموکرات کوردستان یکی از احزاب بانفوذ و مهم است و باید در مسائل عراق و کوردستان نقش و حرف خود را داشته باشد».

هیئت عالی‌رتبه‌ی مذاکره‌کننده‌ی پارت دموکرات کوردستان، به ریاست فاضل میرانی، مسئول هیئت اجرایی دفتر سیاسی حزب، از عصر روز دوشنبه، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۱ دی ۱۴۰۴ )، وارد بغداد شده است. اعضای این هیئت شامل فؤاد حسین و نوزاد هادی (اعضای دفتر سیاسی)، امید صباح (عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان) و فارس عیسی (رئیس نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در بغداد) هستند. این هیئت سهم کورد در دولت آتی عراق و استحقاق پارت دموکرات کوردستان را به عنوان برنده‌ی نخست انتخابات اخیر پارلمان، با طرف‌های مختلف به بحث و بررسی می‌گذارد. انتخابات پارلمانی دوره‌ی ششم عراق در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴ ) برگزار شد و اکنون روند تشکیل دولت جدید در جریان است.