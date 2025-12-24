کمیسیون دموکراسی، برادری و یکپارچگی ملی پارلمان ترکیه کار خود را برای دو ماه دیگر تمدید کرد

2 ساعت پیش

کمیسیون دموکراسی، برادری و یکپارچگی ملی پارلمان ترکیه، روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ )، با اکثریت آرا، تصمیم گرفت که فعالیت‌های خود را برای دو ماه دیگر تمدید کند. این کمیسیون که مسئول آماده‌سازی چارچوب قانونی برای روند صلح مربوط به خلع سلاح پ.ک.ک (حزب کارگران کوردستان) و حل "مسئله‌ی کورد" است، قرار بود در پایان سال جاری میلادی به کار خود خاتمه دهد. تا کنون، این کمیسیون ۲۰ جلسه برگزار کرده و احزاب عضو، گزارش‌های خود را در خصوص اصلاحات قانونی مرتبط با روند صلح به ریاست پارلمان ارائه داده‌اند.

نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه و رئیس این کمیسیون، در سخنانی تاکید کرد که گام‌های صلح باید با سرعت برداشته شوند؛ زیرا ترکیه در آستانه‌ی یک فرصت تاریخی قرار دارد که نباید آن را از دست بدهد. روند صلح فعلی در ترکیه، که از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده، شاهد اعلام آتش‌بس و قصد پ.ک.ک برای انحلال و خلع سلاح در اوایل سال ۲۰۲۵ بوده است. با این حال، اختلافات عمده‌ای میان احزاب سیاسی ترکیه بر سر چگونگی پیشبرد این روند و ماهیت "مسئله‌ی کورد" وجود دارد.

در نشست روز چهارشنبه‌ی این کمیسیون، مواضع احزاب مختلف به شرح زیر مطرح شد:

- حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب اصلی اپوزیسیون، خواستار به رسمیت شناخته شدن "مسئله‌ی کورد"، تغییر در قوانین مبارزه با تروریسم، و تامین آزادی‌ها شد. اوزگور اوزل، رهبر این حزب، تاکید کرده که انکار "مسئله‌ی کورد" کشور را پنجاه سال به عقب می‌اندازد و خواستار برابری و گنجاندن کوردها در ساختار دولت ترکیه است.

- حزب دموکراتیک خلق‌ها (DEM Party)، که از حقوق کوردها دفاع می‌کند، از حزب جمهوری‌خواه خلق انتقاد کرد و گزارش‌های آن را فاقد پیشنهادهای عملی و مشخص دانست و خواستار ارائه‌ی گزارشی جامع‌تر شد. این حزب بر تغییرات اساسی در قوانین ضد تروریسم و تضمین آزادی‌ها تاکید دارد.

- حزب عدالت و توسعه (AK Party) و حزب حرکت ملی (MHP)، احزاب ائتلاف حاکم، بر این نکته پافشاری کردند که هیچ تغییری در قانون اساسی و یکپارچگی سرزمینی ترکیه نباید صورت گیرد و روند صلح را تنها در چارچوب "ترکیه‌ای بدون تروریسم" می‌بینند. با این وجود، دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، پیشتر به طور غیرمنتظره‌ای به امکان آزادی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، در صورت خلع سلاح این سازمان اشاره کرده بود.