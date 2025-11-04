اقلیم کوردستان پناهگاهی امن برای همزیستی مسالمتآمیز ادیان و ملل
اربیل (کوردستان٢٤) – اقلیم کوردستان به الگوی همزیستی مسالمتآمیز ادیان و ملل تبدیل شده است و برای مسیحیان، ایزدیها و سایر جوامع آواره شده در اثر درگیریهای منطقهای پناهگاهی امن فراهم میکند. رهبران دینی و ملیتی، ثبات را مدیون رهبری تاریخی کوردها و حمایت دولت فعلی از تنوع و تکثر جوامع میدانند.
در بحبوحه درگیریهای مداوم، اختلافات فرقهای و بیثباتی در سراسر عراق و بخش عمدهای از خاورمیانه، اقلیم کوردستان به عنوان الگویی منحصر به فرد از صلح، ثبات و همزیستی مسالمتآمیز بین جوامع مختلف دینی و ملیتی، نمایان شده است.
این گزارش که بر اساس برنامه «همزیستی مسالمتآمیز» از شبکه تلویزیونی «کوردستان ۲۴» پخش شده است، صحنهها و شواهد زندهای را ارائه میدهد که نشان میدهند چگونه این اقلیم به پناهگاهی امن و نمادی از زندگی مسالمتآمیز برای کسانی که خواستار برقراری امنیت و حفظ کرامت هستند، تبدیل شده است.
این گزارش با این پرسش اساسی آغاز میشود:«چرا همه جوامع؛ مسیحیان، ایزدیها و سایر جوامع ملیتی عراق و منطقه، هر زمان که خطر و تهدیدی پیش میآید، به کوردستان میآیند؟»
کوردستان پناهگاهی امن برای ستمدیدگان
اسقف اعظم، بشار متی ورده، رئیس اسقفیه کلدانی اربیل، با اشاره به مصائبی که بر سر مسیحیان عراق آمده است، در این خصوص، گفت:«ما در بغداد بودیم که بمبگذاریها کلیساها را هدف قرار داد و آدمربایی کشیشان افزایش یافت. این خطرات ما را مجبور به فرار به اربیل و عنکاوه کرد. استقبال، مهماننوازی و امنیتی که ما یافتیم نه تنها اسکان مجدد، بلکه سرمایهگذاری را نیز تشویق کرد. مردم تصمیم گرفتند بمانند زیرا محیطی امن و پایدار را کشف کردند.»
تجربه پناهندگی و امنیت، بسیار فراتر از جامعه مسیحی بود. هنگامی که گروه دولت اسلامی - داعش سه استان عراق و بخشهایی از بغداد و دیاله را تصرف کرد، صدها هزار آواره، از جمله بیش از دو میلیون نفر، به دنبال امنیت در اقلیم کوردستان بودند. سیاست درهای باز و واکنش سریع بشردوستانه اقلیم به لحظهای تعیینکننده از همبستگی و شفقت تبدیل شد.
ریشههای تاریخی و رهبری دوراندیش
ناظران و رهبران جوامع، این فرهنگ پایدار همزیستی مسالمتآمیز را به ارزشهای تعیینشده توسط رهبران تاریخی کوردستان نسبت میدهند.
دکتر عبدالله ویسی، رئیس اتحادیه علمای اسلامی کوردستان، خاطرنشان کرد که «همزیستی مسالمتآمیز یکی از نمادهای تعیینکننده مردم کورد است. این همیشه یک ارزش محوری در تاریخ آنها بوده است.»
وی افزود: «ملا مصطفی بارزانی فقید، در جریان قیام بزرگ سپتامبر، پایه و اساس این همزیستی را بنا نهاد و بعدا پرزیدنت مسعود بارزانی آن را تقویت و نهادینه کرد.»
شیخ فیصل حروش سالم، یکی از رهبران قبیله شمر نیز بر این دیدگاه تاکید کرد:«امنیت و آرامشی که امروز در کوردستان از آن برخورداریم، به طور اتفاقی به دست نیامده است، این نتیجه مبارزه ملا مصطفی بارزانی و جانشینان او است. رفاه و ثبات امروز اقلیم، نعمتهایی است که از این رهبری خردمندانه و اصولی ناشی میشود.»
امنیت، ستون فقرات ثبات
گشت و گذار شبانه در بازار تاریخی اربیل، که تا پاسی از شب در جنب و جوش است، اعتماد عمیق بین شهروندان و نیروهای امنیتی - سنگ بنای ثبات کوردستان - را آشکار میکند.
سرهنگ کفاح حسن، سخنگوی پلیس اربیل، گفت:«تیمهای ما در اداره پلیس اربیل، در تمام ادارات، بدون تبعیض - روز و شب، 24 ساعته - به مردم خدمت میکنند.»
او امنیت پایدار منطقه را مدیون «حمایت مداوم دولت اقلیم کوردستان، به ویژه نخست وزیر و وزیر کشور، و همکاری نزدیک بین شهروندان و نهادهای امنیتی» دانست.
این حس اعتماد در رفتار مغازهدارانی که کالاهای خود را بدون ترس در طول شب بیرون میگذارند، منعکس میشود و میگویند:«این سطح از امنیت حتی در برخی از کشورهای اروپایی نیز وجود ندارد.»
تعهد دولت و چشمانداز آینده
دولت اقلیم کوردستان، تحت رهبری نخست وزیر مسرور بارزانی، همچنان به اولویتبندی و حفاظت از فرهنگ همزیستی مسالمتآمیز ادامه میدهد.
در مراسم افتتاح «کلیسای مادر نور»، نخست وزیر بارزانی بار دیگر بر این تعهد تاکید کرد:«من از شرکت در این مراسم بسیار خوشحالم، مراسمی که تایید میکند کوردستان همیشه سرزمین همزیستی مسالمتآمیز برای همه جوامع باقی خواهد ماند.»
او نقش علمای دینی در تقویت وحدت را ستود و تاکید کرد که دولت اقلیم «به حمایت از همه ادیان و ملیتها بدون تبعیض ادامه خواهد داد.»
با رهبری خردمندانه، فداکاریهای نیروی پیشمرگ و نیروهای امنیتی و سطح بالای آگاهی جامعه، اقلیم کوردستان همچنان چراغ راه صلح و همزیستی مسالمتآمیز در خاورمیانهای بیثبات است.
در پایان برنامه، به وضوح تاکید میشود: کوردستان به نمونهای فعال از احترام به تنوع و تکثر و حمایت از حقوق بشر تبدیل شده است که میتواند سرزمینی امن و همخوان را در قلب منطقهای آشفته، نمایان سازد.
