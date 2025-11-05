بازدید مسرور بارزانی از طرح احداث سد دوین و قلعه دوین
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، از طرح در حال اجرای سد دوین و قلعه در حال بازسازی دوین در اطراف اربیل، بازدید کرد.
امروز پنجشنبه ۶ نوامبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، از طرح احداث سد دوین و قلعه دوین بازدید کرد.
نخستوزیر در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴ سنگ بنای سد دوین در استان اربیل را گذاشت.
این سد ظرفیت ذخیره ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب را خواهد داشت و در ساخت آن از روش بتونی آرسیسی استفاده میشود. ارتفاع سد ۷۵ متر و پهنای آن ۳۲۰ متر است.
احداث سد دوین بر توسعه منابع آب و حفظ منابع زیرزمینی آب، کشاورزی و گردشگری منطقه تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
منطقه باستانی دوین در ۴۰ کیلومتری شمال شهر اربیل واقع شده و قدمت قلعه آن به قرن شانزدهم میلادی برمیگردد. قلعه دوین که در دوره امارات سوران یک دژ محکم نظامی بوده است، ۱۴۷۵ متر بالاتر از سطح دریا قرار گرفته و از اوت ۲۰۲۴ روند نوسازی آن آغاز شده است.
کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان توسعه منابع آبی را به عنوان یکی از اولویتهای خود قرار داده است.
