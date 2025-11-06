1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – کارشناسان سیاسی تاکید می‌کنند که نتایج انتخابات دور ششم مجلس نمایندگاه عراق، مبنی بر اینکه سنگینی وزنه به کدام طرف خواهد بود، تغییر سیاست آمریکا در برابر این کشور را در پی خواهد شد.

قرار است در ۱۱ ماه میلادی جاری انتخابات دور ششم مجلس نمایندگاه عراق برگزار شود و کارشناسان سیاسی معتقدند که نتایج این انتخابات تعیین کننده روابط آینده بین عراق و آمریکا است.

الی گُلد، رئیس موسسه تحقیقات راهبردی گُلد، در این رابطه به کوردستان۲۴، گفت:«مطمئنا آمریکا سیاست خود را تغییر می‌دهد، اما باید پرسید که چه تغییری ایجاد خواهد شد؟ تغییر بر مبنای نتایج آرای مردم عراق در این انتخابات انجام خواهد شد.»

وی افزود:«دولت فعلی آمریکا در آینده به دنبال ایجاد روابطی بهتر با عراق خواهد بود، بنابراین مطمئنا تغییر در سیاست آمریکا اتفاق خواهد افتاد، اگر نتایج انتخابات در راستای تقویت منافع ایران باشد، سیاست آمریکا در جهتی دیگر به پیش می‌رود، اما اگر مردم عراق به ایران پشت کنند، روابطی سالمتر بین واشنگتن و بغداد برقرار خواهد شد.»

اخیرا وزیر دفاع عراق، در یک مصاحبه‌ رسانه‌ای اعلام کرد که همتای آمریکایی او در تماس تلفنی با وی در خصوص فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی عراقی وابسته به ایران، به این کشور هشدار داده است.

او گفت:«شاید این آخرین هشدار آمریکا به عراق باشد.»

ایرینا چوکرمان، کارشناس سیاسی آمریکایی، در این خصوص به کوردستان۲۴، گفت:«فکر می‌کنم تغییر سیاست آمریکا در برابر عراق به این بستگی خواهد داشت که سنگینی وزنه به کدام طرف خواهد بود و دیگر این که بازیگران خارجی از جمله ایران تا چه زمانی به سیاست کنونی خود ادامه خواهند داد؟»

چوکرمان گفت:«یا اینکه دولت عراق به نوعی از استقلال می‌رسد که این موجب می‌شود آمریکا مطابق با منافع خود در منطقه گام بردارد. اعمال تحریم‌ها از جمله تلاش‌هایی است که آمریکا پیش از این در راستای اهدافش در پیش گرفته است. برنامه‌ریزی آمریکا برای تقویت طرح‌های خود در عراق نشان‌دهنده نفوذ آن است، البته منظورم نفوذ نظامی نیست، من از نقش نظارتی سخن می‌گویم.»

این در حالی است که فشارهای آمریکا به عراق برای کاهش نفوذ ایران در این کشور و تضعیف گروه‌های شبه‌نظامی عراقی، افزایش پیدا کرده است.

ب.ن