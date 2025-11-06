مسرور بارزانی: خدمت به مردم کوردستان هدف اصلی بنده است

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، با اشاره به اهمیت طرح جامع دوین، گفت او کار می‌کند و مخالفان حرف می‌زنند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۶ نوامبر در جریان بازدید از سد در حال احداث دوین و قلعه در حال نوسازی دوین، در پاسخ به سئوالات گزارشگر کوردستان۲۴ گفت:«طرح جامع دوین از هر نظر اهمیت و ویژگی خود را دارد به خصوص از لحاظ میراث تاریخی و گردشگری.»

نخست‌وزیر گفت:«این طرح تاثیر مطلوبی بر محیط زیست خواهد گذاشت و میزان قابل توجهی آب را ذخیره می‌کند و گامی راهبردی در مسیر رویارویی با تغییرات آب و هوایی و کاهش میزان آب به شمار می‌آید.»

بارزانی تاکید کرد:«خدمت به مردم کوردستان به طور امانتدارانه هدف اصلی بنده است و هیچ منتی در آن نیست و وظیفه خود می‌دانم. من کار می‌کنم، بگذارید مخالفان هم حرف بزنند.»

نخست‌وزیر در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴ سنگ بنای سد دوین در استان اربیل را گذاشت.

این سد ظرفیت ذخیره ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب را خواهد داشت و در ساخت آن از روش بتونی آرسی‌سی استفاده می‌شود. ارتفاع سد ۷۵ متر و پهنای آن ۳۲۰ متر است.

احداث سد دوین بر توسعه منابع آب و حفظ منابع زیرزمینی آب، کشاورزی و گردشگری منطقه تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.

منطقه باستانی دوین در ۴۰ کیلومتری شمال شهر اربیل واقع شده و قدمت قلعه آن به قرن شانزدهم میلادی برمی‌گردد. قلعه دوین که در دوره امارات سوران یک دژ محکم نظامی بوده است، ۱۴۷۵ متر بالاتر از سطح دریا قرار گرفته و از اوت ۲۰۲۴ روند نوسازی آن آغاز شده است.

کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان توسعه منابع آبی را به عنوان یکی از اولویت‌های خود قرار داده است.

ب.ن