نبرد عمر: در اقلیم کوردستان بیش از سه میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند

نبرد عمر، مسئول کمیته انتخابات اقلیم کوردستان در کمیسیون عالی انتخابات عراق
کوردستان انتخابات دور ششم مجلس عراق

اربیل (کوردستان٢٤) – مسئول کمیته انتخابات اقلیم کوردستان در کمیسیون عالی انتخابات عراق، می‌گوید که در اقلیم کوردستان بیش از سه میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

امروز پنجشنبه ۶ نوامبر، نبرد عمر، مسئول کمیته انتخابات اقلیم کوردستان در کمیسیون عالی انتخابات عراق، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد:«از ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ رای‌دهنده در سراسر عراق، سه میلیون و ۶۹ هزار رای‌دهنده از اقلیم کوردستان هستند که ۲۲۴ هزار و ۳۳۳ نفر نیروهای نظامی و امنیتی هستند.

وی افزود: در اقلیم کوردستان هزار و ۳۱۲ مرکز رای‌گیری ایجاد شده که پنج‌ هزار و ۵۹۹ شعبه اخذ رای را شامل می‌شود.

همچنین توضیح داد که توزیع کارت‌های بیومتریک تا روز برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت.

 نبرد عمر، گفت: در اقلیم کوردستان ۴۲ مرکز برای پوشش رسانه‌ای انتخابات اختصاص داده شده است.

قرار است انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق در ۱۱ ماه میلادی جاری در سراسر عراق و اقلیم کوردستان برگزار شود. در این انتخابات از مجموع ۴۶ میلیون نفر، حدود ۳۰ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند و حدود هفت میلیون نفر به خاطر اینکه کارت رای‌دهی خود را تمدید نکرده‌اند از شرکت در انتخابات محروم می‌شوند.

