نبرد عمر: در اقلیم کوردستان بیش از سه میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مسئول کمیته انتخابات اقلیم کوردستان در کمیسیون عالی انتخابات عراق، می‌گوید که در اقلیم کوردستان بیش از سه میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

امروز پنجشنبه ۶ نوامبر، نبرد عمر، مسئول کمیته انتخابات اقلیم کوردستان در کمیسیون عالی انتخابات عراق، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد:«از ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ رای‌دهنده در سراسر عراق، سه میلیون و ۶۹ هزار رای‌دهنده از اقلیم کوردستان هستند که ۲۲۴ هزار و ۳۳۳ نفر نیروهای نظامی و امنیتی هستند.

وی افزود: در اقلیم کوردستان هزار و ۳۱۲ مرکز رای‌گیری ایجاد شده که پنج‌ هزار و ۵۹۹ شعبه اخذ رای را شامل می‌شود.

همچنین توضیح داد که توزیع کارت‌های بیومتریک تا روز برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت.

نبرد عمر، گفت: در اقلیم کوردستان ۴۲ مرکز برای پوشش رسانه‌ای انتخابات اختصاص داده شده است.

قرار است انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق در ۱۱ ماه میلادی جاری در سراسر عراق و اقلیم کوردستان برگزار شود. در این انتخابات از مجموع ۴۶ میلیون نفر، حدود ۳۰ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند و حدود هفت میلیون نفر به خاطر اینکه کارت رای‌دهی خود را تمدید نکرده‌اند از شرکت در انتخابات محروم می‌شوند.

ب.ن