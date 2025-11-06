2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – لارا دزه‌ای، بانوی کورد و طراح مد، از سوی مجله معتبر گلادیس مستقر در ایالات متحده، به عنوان یکی از «۲۵ فرد الهام‌بخش جهان در سال ۲۰۲۵» انتخاب شد و از مشارکت‌های پیشگامانه او در مد جهانی و روایت فرهنگی قدردانی شد.

این افتخار، نقطه عطفی در سفر چشمگیر دزه‌ای از اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، به سوی شهرت بین‌المللی است. قرار گرفتن او در میان چهره‌های مشهور جهانی مانند نیکُل کیدمن و دیوید بکهام، پیشرفت روزافزون خلاقیت کوردی در صحنه جهانی را نشان می‌دهد.

خبرگزاری بی‌بی‌سی یک پادکست مستند منتشر کرده است که زندگی و روند پیشرفت هنری دزه‌ای را شرح می‌دهد. این مستند ۳۴ دقیقه‌ای، او را در حالی که برای اولین حضورش در هفته مد میلان آماده می‌شود، نشان می‌دهد، لحظه‌ای تاریخی برای طراحی مد کوردی و طراحان زن از خاورمیانه.

دزه‌ای که در وین متولد و در ایالات متحده بزرگ شده است، زندگی‌اش با انعطاف‌پذیری و نوآوری تعریف شده است. خانواده‌اش در طول سال‌های جنگ از کوردستان گریختند، آوارگی‌ای که عمیقا جهان‌بینی او را شکل داد.

او که مدرک روابط بین‌الملل از دانشگاه جورج میسون داشت، در ابتدا در صنعت نفت و گاز مشغول به کار شد و نقش‌های مدیریتی در موسسات دولتی مختلف را بر عهده داشت.

با این حال، با انگیزه عمیق برای حفظ میراث خود، حرفه شرکتی خود را رها کرد تا اشتیاق خود به طراحی را دنبال کند. او بدون آموزش رسمی، مسیر طراحی مد خود را در اربیل تاسیس کرد و با پارچه‌ها، رنگ‌ها و تکنیک‌هایی که در نهایت سبک خاص او را تعریف می‌کردند - ترکیبی از سنت کوردی و مد لباس معاصر را آزمایش کرد.

کار دزه‌ای ریشه در ماموریت او برای حفاظت و نوسازی میراث فرهنگی کورد دارد. طرح‌های او - غنی از رنگ، ساختار و نمادگرایی - لباس‌های سنتی کوردی را دوباره تفسیر می‌کنند و آنها را به قطعات جسورانه، زیبا و طنین‌انداز جهانی تبدیل می‌کنند.

دزه‌ای گفته است:"می‌خواهم دنیا ببیند فرهنگ من چقدر زیباست. هدف من این است که لباس کوردی را به یک نام آشنا تبدیل کنم و روایت مردمم را از طریق مد به اشتراک بگذارم. "

مجموعه اخیر او با عنوان «میلان جادویی» از تاریخ و هویت کوردها الهام گرفته شده است. قطعات این مجموعه به ارگ ​​اربیل، جشن‌های نوروز و زنان پیشگام کورد مانند حپسه خان، رفورمیست دهه 1920 که از آموزش و برابری حمایت می‌کرد، ادای احترام می‌کنند.

این نمایش با سه طرح که نماد رنگ‌های پرچم کوردستان بودند، به اوج خود رسید، بیانی تاثیرگذار از غرور ملی و امید به آینده.

مستند بی‌بی‌سی، چالش‌های عاطفی و لجستیکی دزه‌ای را که در آماده‌سازی برای هفته مد میلان با آنها روبرو بود، برجسته می‌کند: جذب اسپانسر، طراحی بیش از 30 قطعه لباس زنانه و هماهنگی تیمی از صنعتگران، خیاطان و طراحان کورد جواهرات.

با وجود منابع محدود، نمایش او در پالازو سربلونی موفقیت چشمگیری داشت و به دلیل اصالت و هنرش مورد ستایش قرار گرفت.

در این فیلم، ملیسا گرونلاند، روزنامه‌نگار هنری بریتانیایی، دزه‌ای را در پشت صحنه دنبال می‌کند - بحران‌های دقیقه نودی، عزم آرام و لحظه پیروزی را که مدل‌هایش با طرح‌های الهام گرفته از کوردها روی صحنه می‌روند، به تصویر می‌کشد.

همانطور که مجله گلادیس در اطلاعیه خود اشاره کرد، انتخاب دزه‌ای به عنوان یکی از الهام‌بخش‌ترین چهره‌های جهان نه تنها گواهی بر پشتکار شخصی او، بلکه نشان دهنده نقش او در ارتقای فرهنگ کوردی به صحنه جهانی است.

موفقیت دزه‌ای چیزی بیش از یک دستاورد هنری است؛ بلکه بیانگر قدرتمندی از هویت کوردی، تاب‌آوری و توانمندسازی زنان است.

در صنعتی که اغلب تحت سلطه زیبایی‌شناسی غربی است، او صدایی متمایز را به ارمغان می‌آورد که توسط میراث، مهاجرت و بینش شکل گرفته است.

امروز، او از آتلیه خود در اربیل، همچنان به راهنمایی طراحان نوظهور و ترویج پایداری فرهنگی از طریق مد ادامه می‌دهد.

داستان او - داستانی از شجاعت، خلاقیت و اعتقاد - مظهر روح نسل جدیدی از نوآوران کورد است که فرهنگ جهانی را از نو تعریف می‌کنند.

ب.ن