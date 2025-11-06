رئیس جمهور ایران دولت خود را مسئول افزایش تورم دانست
اربیل (کوردستان٢٤) – مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، روز پنجشنبه ۶ نوامبر، دولت خود را مسئول افزایش قیمتها برای مصرف کننده دانست و فشار بر مدیران اقتصاد تحریم زده را افزایش داد.
طبق اعلام مرکز آمار رسمی ایران، نرخ تورم سالانه در ماه سپتامبر نزدیک به ۴۹ درصد بوده است.
پزشکیان گفت که بوروکراسی متورم کشور، باعث افزایش تورم شده است.
پزشکیان در جریان سخنرانی در استان کوردستان در غرب ایران گفت:"ما، دولت، عامل تورم هستیم."
وی با اشاره به اینکه تلاشهایی برای کاهش هزینهها و مهار تورم در حال انجام است، گفت:"ما دولت را متورم کردهایم. همه در سمت رئیس، مدیر یا چیزی شبیه به آن قرار گرفته اند."
اقتصاد ایران پس از آنکه ایالات متحده و پایتختهای غربی تهران را به تلاش برای تسلیحاتی کردن برنامه هستهای خود متهم کردند، با تحریمهای اعمال شده، فلج شده است.
تهران همواره این اتهامات را رد کرده و اصرار دارد که فعالیتهای هستهای آن فقط برای اهداف صلح آمیز است.
اقتصاد کشور از زمان جنگ ۱۲ روزه ناشی از حمله بیسابقه اسرائیل به ایران، که طی آن ایالات متحده برای مدت کوتاهی در حمله به تاسیسات هستهای ایران به اسرائیل پیوست، تحت فشار بیشتری قرار گرفته است.
این جنگ مذاکرات هستهای بین تهران و واشنگتن را که در ماه آوریل آغاز شده بود، از مسیر خود خارج کرده است.
طبق اعلام سازمان مدیریت و استخدام عمومی، ایران بیش از ۲.۴ میلیون کارمند دولتی غیرنظامی دارد.
این رقم شامل «پرسنل نظامی و انتظامی یا کارکنان وزارتخانههای اطلاعات، دفاع و لجستیک نیروهای مسلح و غیره» نمیشود.
پزشکیان گفت که کسری بودجه دولت، فشار اقتصادی را تشدید میکند و از مقامات خواست تا هزینههای غیرضروری را برای کاهش فشار مالی بر شهروندان کاهش دهند.
ایافپی/ب.ن