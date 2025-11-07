ازسرگیری مذاکرات سهجانبه ایالات متحده، کوردستان و عراق برای هماهنگی امنیتی
وزارت پیشمرگهی کوردستان اعلام کرد که مذاکرات میان ایالات متحده و عراق با حضور فرمانده کل نیروهای پیشمرگه ازسرگرفته شده است
وزارت پیشمرگه روز جمعه، ۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آبان ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیهای از ازسرگیری دور جدید مذاکرات میان ایالات متحده و عراق خبر داد.
در همین راستا، مقامات ارشد دو کشور در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴) یک رایزنی فنی دربارهی آیندهی روابط دوجانبه با حضور عیسی عزیر، فرمانده کل نیروهای پیشمرگه، برگزار کردند.
تقویت همکاریهای امنیتی بلندمدت
در این بیانیه آمده است که نمایندگان دولت اقلیم کوردستان و عراق، به همراه مقامات ارشد امنیتی و نظامی، در ماههای آتی به تقویت همکاریهای امنیتی بلندمدت خود ادامه خواهند داد. این همکاریها با هدف مبارزه با تروریسم و پشتیبانی، دفاع و ارتقای توانمندیها و آمادگی نیروهای امنیتی عراق، از جمله نیروی پیشمرگه، صورت میگیرد. این اقدامات برای پیشبرد منافع مشترک، حفظ حاکمیت عراق و شکست تروریسم ضروری است.
بیانیه مشترک سفارت ایالات متحده در بغداد
همزمان، سفارت ایالات متحده در بغداد نیز بیانیهی مشترکی دربارهی رایزنیهای دوجانبه در زمینهی امنیتی میان ایالات متحده و عراق منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴) در بغداد، مقامات ارشد ایالات متحده و عراق، با استناد به توافق چارچوب راهبردی سال ۲۰۰۸ و با در نظر گرفتن امنیت ملی مشترک دو کشور، رایزنی فنی دربارهی آیندهی روابط امنیتی دوجانبه انجام دادند.
شرکتکنندگان در این رایزنی، تعهد مستمر خود را برای پایهگذاری مرحلهی جدیدی از هماهنگی امنیتی میان ایالات متحده و عراق ابراز داشتند. این هماهنگی به توانایی عراق در تأمین امنیت خود تداوم بخشیده و منافع ملموسی برای هر دو طرف به ارمغان خواهد آورد.
در ادامهی بیانیه ذکر شده است که مقامات ارشد در رایزنیهای خود طی ماههای آینده، با هدف هماهنگی امنیتی بلندمدت و مقابله با تروریسم، به فعالیت ادامه خواهند داد. این تلاشها به تقویت و پشتیبانی از توانمندیها و آمادگی نیروهای امنیتی عراق، از جمله نیروی پیشمرگه، منجر خواهد شد. همچنین، این همکاریها به پیشبرد منافع مشترک در حفظ حاکمیت عراق، شکست تروریسم، تحکیم ثبات منطقهای و تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور کمک خواهد کرد.