فرستادهی ویژهی ایالات متحده: واشنگتن به آیندهی عراق خوشبین است و بر دوری از شبهنظامیگری تأکید دارد
مارک ساوایا، فرستادهی ویژهی ایالات متحده در عراق، ضمن ابراز خوشبینی نسبت به آیندهی این کشور، بر لزوم تلاش همگانی برای دور نگه داشتن عراق از شبهنظامیگری تأکید کرد.
مارک ساوایا، فرستادهی ویژهی ایالات متحده در عراق، روز شنبه، ۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۷ آبان ۱۴۰۴)، در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی "ایکس" نوشت که ایالات متحده به دلیل "مردم بااستعداد و فعال" عراق، آیندهی این کشور را "درخشان" میبیند.
او افزود که عراق در سالهای گذشته پیشرفتهای چشمگیری داشته است و در حالی که این کشور برای مرحلهای سرنوشتساز از دموکراسی آماده میشود، "باید همگی با هم از این توسعه محافظت کنیم."
ساوایا تأکید کرد که دولت ایالات متحده همواره از عراق در مسیر پیشرفت و تقویت خود حمایت میکند. او همچنین ابراز امیدواری کرد که "استقلال و کشوری دور از شبهنظامیان و گروههای مسلح، مایهی خشنودی همگان باشد."
این اظهارات ساوایا، تأکیدی بر لزوم پایان دادن به فعالیت نیروها، گروهها و شبهنظامیان وابسته به ایران است، در حالی که بسیاری از این نیروها در فرآیند انتخابات شرکت کرده و ائتلافهای خاصی را برای این منظور تشکیل دادهاند.
پیام ساوایا در حالی منتشر میشود که فواد حسین، وزیر خارجهی عراق، روز جمعه، ۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آبان ۱۴۰۴)، در مصاحبهای تلویزیونی با یک شبکهی عربی اعلام کرده بود که هشدارهای ایالات متحده به عراق در مورد گروههای مسلح موضوع جدیدی نیست و در دولتهای قبلی نیز بارها واشنگتن به عراق هشدار داده بود، به ویژه در مورد گروههایی که دولت ایالات متحده نسبت به آنها ملاحظاتی دارد و معتقد است که از سوی ایران هدایت و حمایت میشوند.
وزیر خارجهی عراق اشاره کرده بود که ایالات متحده این گروهها را متهم میکند که با دولت ایران ارتباط دارند و از سوی آن کشور هدایت و مورد استفاده قرار میگیرند.
پیش از این، در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴)، تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجهی ایالات متحده، فاش کرده بود که مارکو روبیو در تماسی تلفنی با محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، بر خلع سلاح گروههای مسلح تأکید کرده و به سودانی گفته بود که این گروهها به تضعیف حاکمیت عراق منجر شده و تهدیدی برای جان و کسبوکار شهروندان آمریکایی و عراقی هستند.