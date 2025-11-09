مسرور بارزانی با مسئولان و اعضای شاخه شش پارت دموکرات کوردستان دیدار کرد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، آخرین تحولات اقلیم کوردستان و عراق و منطقه را بررسی کرد.

مسرور بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، امروز یکشنبه ۹ نوامبر با مسئولان و اعضا و کادرهای شاخه شش پارت دموکرات، نشست برگزار کرد.

در این نشست، معاون رهبر پارت دموکرات، آخرین تحولات اقلیم کوردستان و عراق و منطقه را مورد توجه قرار داد و طرح و برنامه‌ها و اصلاحات دولت اقلیم کوردستان در بخش‌های مختلف در راستای ایجاد یک زیرساخت قوی اقتصادی را بررسی کرد.

معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، مبارزات و زحمات اعضا و کادرهای شاخه شش پارت دموکرات را ستود و برای آنها در انجام وظایف و مبارزاتشان در راستای دفاع از دستاوردهای ملی و کیان قانونی اقلیم کوردستان، آرزوی موفقیت کرد.

