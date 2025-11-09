مسرور بارزانی به عیادت عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان رفت

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، به عیادت عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات رفت و جویای احوال او شد.

مسرور بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، امروز یکشنبه ۹ نوامبر به عیادت هیوا احمد مصطفی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات رفت که به علت بیماری در بیمارستان بستری شده است.

هیوا احمد مصطفی، همزمان مسئول دفتر تشکیلات حزب در حوزه کرکوک – گرمیان است.

نخست‌وزیر جویای احوال هیوا احمد مصطفی شد و برای او بهبودی سریع آرزو کرد.

ب.ن