اربیل (کوردستان٢٤) – فرآیند رای‌گیری ویژه پایان یافت و حوزه‌های اخذ رای در تمام استان‌های عراق و اقلیم کوردستان بسته شدند.

ساعت ۶ عصر امروز یکشنبه ۹ نوامبر، حوزه‌های رای‌گیری برای اخذ رای نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات دور ششم مجلس عراق، در تمام استان‌های عراق و اقلیم کوردستان بسته شدند.

رای‌گیری ویژه نیروهای نظامی و امنیتی، صبح امروز در تمام استان‌های کشور و اقلیم کوردستان آغاز شد و مراکز رای‌گیری ساعت ۷ صبح باز شدند.

طبق اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق، ۸۰۹ مرکز رای‌گیری برای پرسنل نظامی تعیین شده بود که شامل ۴۵۰۱ شعبه رای‌گیری سیار در مناطق مختلف بود.

جمانه الغلای، سخنگوی کمیسیون در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ تایید کرد که فرآیند رای‌گیری طبق برنامه آغاز شده و هیچ مشکل فنی در دستگاه‌های اخذ رای گزارش نشده است. وی خاطرنشان کرد که بیش از ۱.۳ میلیون نفر از اعضای نیروهای امنیتی واجد شرایط رای دادن در رای‌گیری ویژه بوده‌اند.

الغلای افزود که شرکت‌کنندگان شامل اعضای وزارتخانه‌های کشور و دفاع در دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان به همراه نیروهای پیشمرگ، سازمان مبارزه با تروریسم، نیروهای حشدالشعبی و نیروهای مرزبانی بودند.

وی همچنین توضیح داد که کمیسیون ۲۷ مرکز رای‌گیری شامل ۹۷ شعبه رای‌گیری را برای آوارگان در اردوگاه‌ها اختصاص داده است و خاطرنشان کرد که بیش از ۲۶۰۰۰ آواره واجد شرایط شرکت در این رای‌گیری ویژه هستند.

ب.ن