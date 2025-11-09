نبرد عمر: میزان مشارکت در رایگیری ویژه در اقلیم کوردستان ۹۸ درصد است
اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس کمیته انتخابات اقلیم کوردستان در کمیسیون عالی انتخابات عراق، میزان مشارکت در رایگیری از نیروهای مسلح در اقلیم کوردستان را ۹۸ درصد اعلام کرد.
روند رایگیری ویژه برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، از ساعت ۷ صبح امروز یکشنبه ۹ نوامبر آغاز شد و در ساعت ۶ عصر به پایان رسید.
نبرد عمر در اظهاراتی رسانهای درباره میزان مشارکت در اقلیم کوردستان، با تاکید بر اینکه رایگیری ویژه به شیوهای بسیار کارآمد و پیشرفته انجام شد، گفت که میزان مشارکت در رایگیری ویژه در اقلیم کوردستان ۹۸ درصد بوده است.
رئیس کمیته انتخابات اقلیم کوردستان، توضیح داد که مشارکت آوارگان در رایگیری ویژه در دهوک ۷۰ درصد و در اربیل ۷۱ درصد بوده است.
او میزان مشارکت در حوزههای انتخاباتی را به شرح زیر اعلام کرد:
اربیل: ۹۸٪
سلیمانیه: ۹۸٪
دهوک: ۹۷٪
وی با اشاره به اینکه شمارش دستی آرا در حال انجام است و ۹۰٪ نتایج به ستاد کل ارسال شده است، گفت:«صندوقهای شکایات در تمام مراکز رایگیری نصب شدهاند، اما نتایج بررسی شکایات هنوز اعلام است و ما فردا آن را اعلام میکنیم.»
نِبرد عمر افزود:«تمام مقدمات برگزاری انتخابات عمومی تکمیل شده و ۱۳۱۲ صندوق رای مستقر شدهاند. دستگاهها کار را برای رایدهندگان آسانتر کردهاند و اسکن چهره برای کسانی که اثر انگشت آنها قابل خواندن نیست، انجام شده است.»
قرار است انتخابات سراسر در روز سهشنبه ۱۱ نوامبر در عراق و اقلیم کوردستان برگزار شود.
