نتایج نهایی میزان مشارکت در انتخابات ویژه در عراق و اقلیم کوردستان

37 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – کمیسیون عالی انتخابات عراق، نتایج نهایی میزان مشارکت در رای‌گیری از نیروهای مسلح در انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق را اعلام کرد.

عمر احمد، رئیس کمیسیون عالی انتخابات عراق، امروز یکشنبه ۹ نوامبر در یک کنفرانس خبری گفت:«کمیسیون بی‌طرفی خود را نسبت به همه نامزدها حفظ کرده است."

او گفت:"تعداد کل شرکت‌کنندگان در رای‌گیری ویژه از نیروهای مسلح، از 1.1 میلیون رای‌دهنده فراتر رفته است و میزان مشارکت در روند رای‌گیری ویژه به 82.42 درصد رسیده است."

نتایج نهایی میزان مشارکت در رای‌گیری از نیروهای مسلح، در عراق و اقلیم کوردستان به شرح زیر است:

از طرفی دیگر رئیس کمیته انتخابات اقلیم کوردستان در کمیسیون عالی انتخابات عراق، میزان مشارکت در رای‌گیری از نیروهای مسلح در اقلیم کوردستان را ۹۸ درصد اعلام کرد.

ب.ن