نچیروان بارزانی و نمایندهی سازمان ملل، روابط اربیل و بغداد را بررسی کردند
رئیس اقلیم کوردستان در دیدار با نمایندهی دبیرکل سازمان ملل متحد، وضعیت عمومی عراق، انتخابات پارلمانی و روابط اربیل و بغداد را مورد بحث و بررسی قرار داد
بر اساس بیانیهی ریاست اقلیم کوردستان، صبح امروز دوشنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آبان ۱۴۰۴)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در دیداری با محمد حسان، نمایندهی دبیرکل سازمان ملل متحد، وضعیت عمومی عراق، انتخابات شورای نمایندگان عراق و روابط اربیل و بغداد را بررسی کرد.
در این بیانیه آمده است؛ هر دو طرف بر اهمیت انتخابات و برگزاری فرآیندی بیعیب و نقص در رایگیری در اقلیم کوردستان و عراق به طور کلی تاکید کردند. همچنین ابراز امیدواری کردند که انتخابات و نتایج آن، عراق و اقلیم کوردستان را از هر نظر به مرحلهی بهتری سوق دهد.
همچنین هر دو طرف بر اهمیت حل و فصل مشکلات اربیل و بغداد از طریق گفتگو و تفاهم توافق کردند و بر حفظ آرامش و ثبات در عراق تاکید ورزیدند. آخرین تحولات وضعیت منطقه به طور کلی، محور دیگری از این دیدار بود.