فردا سه‌شنبه، بیش از ۲۰ میلیون نفر در سراسر عراق و اقلیم کوردستان انتخاب نمایندگان پارلمان به پای صندوق‌های می‌روند. کمیسیون انتخابات از تکمیل آمادگی‌ها و اعلام نتایج اولیه ۲۴ ساعت پس از پایان ‌گیری خبر داد.

فردا سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، انتخابات عمومی پارلمانی عراق با مشارکت گسترده‌ی شهروندان در سراسر این کشور و اقلیم کوردستان برگزار خواهد شد. کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده است که بیش از ۲۰ میلیون و ۶۳ هزار و ۷۷۳ نفر واجد شط ‌دهی در این دور از انتخابات هستند.

جومانه‌ غلایی، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، در گفت‌وگو با وب‌سایت کوردستان۲۴، اظهار داشت که فردا سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۶:۰۰ عصر، روند ‌گیری عمومی ب پارلمان در تمامی استان‌های عراق و اقلیم کوردستان ادامه خواهد داشت. وی تاکید کرد که این روند به هیچ وجه تمدید نخواهد شد، زیرا صندوق‌های الکترونیکی ‌گیری در ساعت مقرر به صورت خودکار بسته می‌شوند. ب این انتخابات، ۸۷۰۳ مرکز و ۳۹۲۸۵ ایستگاه ‌گیری آماده شده‌اند.

جزئیات انتخابات در اقلیم کوردستان

در همین راستا، نبر عمر، رئیس هیئت انتخابات اقلیم کوردستان در کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، نیز از تکمیل آمادگی‌ها ب برگزاری انتخابات عمومی در اقلیم خبر داد. وی به کوردستان۲۴ گفت که در اقلیم کوردستان، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر واجد شط ‌دهی هستند که در ۱۳۱۲ مرکز و ۵۵۹۹ ایستگاه ‌گیری در شهرهای اربیل، دهوک، سلیمانیه‌ و حلبچه‌ توزیع شده‌اند. به گفته‌ی او، تمامی آمادگی‌ها از جمله ارسال دستگاه‌های ‌گیری، برگه‌های و ثبت‌نام ‌دهندگان به اتمام رسیده است.

توزیع کارت‌های ‌دهی و تسهیلات

نبر عمر همچنین اشاره کرد که توزیع کارت‌های ‌دهی همچنان ادامه دارد و حتی در روز انتخابات نیز در ۱۷۳ مرکز، کارت‌های ‌دهی توزیع خواهد شد. وی افزود که تاکنون حدود ۱۰ هزار کارت ‌دهی در مراکز باقی مانده و توسط شهروندان دریافت نشده است.

رئیس هیئت انتخابات اقلیم کوردستان به معرفی اپلیکیشن "IHEC" نیز پرداخت و گفت که شهروندان می‌توانند با دانلود این اپلیکیشن بر روی سیستم‌های اندروید و iOS، پیش از مراجعه به مراکز ‌گیری، از طریق کد QR کارت ‌دهی خود، محل دقیق ‌دهی‌شان را پیدا کنند.

وضعیت بازنشستگان نظامی و شکایات

در خصوص ‌دهی بازنشستگان نظامی و اعضای نیروهای امنیتی، نبر عمر توضیح داد که نام این افراد در فهرست ‌دهندگان عمومی قرار دارد و نه ‌دهندگان خاص، بنابن می‌توانند فردا در انتخابات عمومی شرکت کنند.

وی همچنین اعلام کرد که احزاب و کاندیداهایی که شکایتی دارند، می‌توانند از روز انتخابات تا ۷۲ ساعت پس از آن (به مدت سه روز) شکایات خود را ارائه دهند. تاکنون حدود هشت شکایت در اربیل، دهوک و سلیمانیه‌ به ثبت رسیده است.

توصیه‌های امنیتی و اعلام نتایج

نبر عمر از نیروهای امنیتی که مسئولیت حفاظت از مراکز ‌گیری را بر عهده دارند، درخواست کرد که به هیچ وجه اجازه ندهند شهروندان با تلفن همراه وارد مراکز ‌گیری شوند، زیرا این امر می‌تواند بر روند انتخابات، احزاب سیاسی و کاندیداها تاثیر بگذارد.

در مورد اعلام نتایج اولیه، هم جومانه‌ غلایی و هم نبر عمر تاکید کردند که بر اساس قانون پارلمان عراق، نتایج اولیه ۲۴ ساعت پس از پایان روند ‌گیری عمومی اعلام خواهد شد. این بدان معناست که نتایج اولیه حدود ساعت ۷ یا ۸ عصر روز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴)، منتشر خواهد شد.

پیش از این، روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴)، ‌گیری خاص ب پارلمان در استان‌های عراق و اقلیم کوردستان برگزار شده بود. بر اساس آمارهای کمیسیون عالی مستقل انتخابات، میانگین مشارکت در ‌گیری خاص در سراسر عراق و اقلیم کوردستان به ۸۲.۴۲ درصد رسید. این میزان در سه حوزه‌ی انتخاباتی اقلیم کوردستان به ۹۸ درصد بالغ شد که نشان‌دهنده‌ی مشارکت بسیار بالای نیروهای امنیتی و نظامی در این بخش از انتخابات بود.

توزیع کاندیداها، کرسی‌ها و ائتلاف‌ها در استان‌ها

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق جزئیات توزیع کاندیداها، تعداد کرسی‌ها، احزاب و ائتلاف‌ها را در ۱۸ استان عراق به شرح زیر اعلام کرده است:

۱. بغداد

- تعداد کرسی: ۷۱ (۱۷ سهمیه‌ی زنان، ۵ سهمیه‌ی اقلیت‌ها)

- تعداد کاندیدا: ۲۲۹۹ (۱۵۹۳ مرد، ۷۰۶ زن)

- تعداد کاندیداهای مستقل: ۵

- تعداد کاندیداهای اقلیت‌ها: ۱۶

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۱۲ ائتلاف، ۱۶ حزب، ۲۱ لیست انفرادی

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۴,۳۱۴,۸۶۶ نفر

- تعداد مراکز: ۱۰۳۹

- تعداد ایستگاه‌ها: ۴۳۳۳

۲. استان اربیل

- تعداد کرسی: ۱۶ (۴ سهمیه‌ی زنان، ۱ سهمیه‌ی مسیحیان)

- تعداد کاندیدا: ۱۰۸ (۷۱ مرد، ۳۷ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ حزب، ۶ لیست انفرادی

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۱,۰۰۲,۰۸۷ نفر

- تعداد مراکز: ۵۲۸

- تعداد ایستگاه‌ها: ۲۰۰۳

۳. استان سلیمانیه‌

- تعداد کرسی: ۱۸ (۵ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد کاندیدا: ۱۳۶ (۹۹ مرد، ۳۷ زن)

- تعداد کاندیداهای مستقل: ۴

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ حزب، ۴ لیست انفرادی

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۱,۱۱۹,۱۱۱ نفر

- تعداد مراکز: ۵۰۶

- تعداد ایستگاه‌ها: ۲۲۰۰

۴. استان دهوک

- تعداد کرسی: ۱۲ (۳ سهمیه‌ی زنان، ۱ سهمیه‌ی مسیحیان)

- تعداد کاندیدا: ۵۹ (۳۹ مرد، ۲۰ زن)

- تعداد کاندیداهای مستقل: ۱

- تعداد کاندیداهای اقلیت‌ها: ۴

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ حزب، ۵ لیست انفرادی

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۷۲۲,۸۵۳ نفر

- تعداد مراکز: ۲۷۸

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱۳۹۶

۵. استان نینوا

- تعداد کرسی: ۳۴ (۸ سهمیه‌ی زنان، ۷ سهمیه‌ی اقلیت‌ها)

- تعداد کاندیدا: ۱۰۴۷ (۷۵۹ مرد، ۲۸۸ زن)

- تعداد کاندیداهای مستقل: ۱

- تعداد کاندیداهای اقلیت‌ها: ۱۳

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ ائتلاف، ۱۲ حزب، ۱۴ لیست انفرادی

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۱,۹۶۹,۱۷۹ نفر

- تعداد مراکز: ۸۷۳

- تعداد ایستگاه‌ها: ۳۸۶۱

۶. استان کرکوک

- تعداد کرسی: ۱۲ (۳ سهمیه‌ی زنان، ۱ سهمیه‌ی مسیحیان)

- تعداد کاندیدا: ۲۵۱ (۱۷۵ مرد، ۷۶ زن)

- تعداد کاندیداهای مستقل: ۱

- تعداد کاندیداهای اقلیت‌ها: ۸

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۵ ائتلاف، ۹ حزب، ۹ لیست انفرادی

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۸۹۷,۰۳۰ نفر

- تعداد مراکز: ۳۳۰

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱۷۳۳

۷. استان دیالی

- تعداد کرسی: ۱۴ (۴ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد کاندیدا: ۳۵۸ (۲۵۲ مرد، ۱۰۶ زن)

- تعداد کاندیداهای مستقل: ۲

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۶ ائتلاف، ۱۰ حزب، ۲ لیست انفرادی

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۹۷۶,۶۵۰ نفر

- تعداد مراکز: ۵۰۹

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱۹۴۰

۸. استان انبار

- تعداد کرسی: ۱۵ (۴ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد کاندیدا: ۲۵۳ (۱۸۳ مرد، ۷۰ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۷ ائتلاف، ۳ حزب

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۹۳۳,۹۱۱ نفر

- تعداد مراکز: ۳۸۷

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱۸۲۰

۹. استان بابل

- تعداد کرسی: ۱۷ (۴ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد کاندیدا: ۴۷۹ (۳۴۸ مرد، ۱۳۱ زن)

- تعداد کاندیداهای مستقل: ۱

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۷ ائتلاف، ۹ حزب، ۱ لیست انفرادی

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۱,۰۷۰,۳۲۶ نفر

- تعداد مراکز: ۴۳۶

- تعداد ایستگاه‌ها: ۲۰۹۹

۱۰. استان کربلا

- تعداد کرسی: ۱۱ (۳ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد کاندیدا: ۲۳۳ (۱۶۴ مرد، ۶۹ زن)

- تعداد کاندیداهای مستقل: ۱

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۷ ائتلاف، ۵ حزب، ۱ لیست انفرادی

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۶۳۴,۸۱۶ نفر

- تعداد مراکز: ۲۴۹

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱۲۴۳

۱۱. استان واسط

- تعداد کرسی: ۱۱ (۳ سهمیه‌ی زنان، ۱ سهمیه‌ی کوردهای فیلی)

- تعداد کاندیدا: ۲۴۶ (۱۷۶ مرد، ۷۰ زن)

- تعداد کاندیداهای اقلیت‌ها: ۹

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ ائتلاف، ۳ حزب، ۹ لیست انفرادی

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۷۴۴,۷۵۲ نفر

- تعداد مراکز: ۳۱۱

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱۴۶۱

۱۲. استان صلاح‌الدین

- تعداد کرسی: ۱۲

- تعداد کاندیدا: ۲۹۶ (۲۱۶ مرد، ۸۰ زن)

- تعداد کاندیداهای مستقل: ۰

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۱۰ ائتلاف، ۳ حزب

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۸۰۸,۰۴۳ نفر

- تعداد مراکز: ۳۵۶

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱۵۸۹

۱۳. استان نجف

- تعداد کرسی: ۱۲ (۳ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد کاندیدا: ۳۱۲ (۲۲۷ مرد، ۸۵ زن)

- تعداد کاندیداهای مستقل: ۱

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ ائتلاف، ۶ حزب، ۱ لیست انفرادی

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۷۹۵,۶۵۳ نفر

- تعداد مراکز: ۳۴۱

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱۵۶۰

۱۴. استان قادسیه

- تعداد کرسی: ۱۱ (۳ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد کاندیدا: ۲۸۲ (۲۰۰ مرد، ۸۲ زن)

- تعداد کاندیداهای مستقل: ۱

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ ائتلاف، ۴ حزب، ۱ لیست انفرادی

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۶۷۹,۷۵۱ نفر

- تعداد مراکز: ۳۰۱

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱۳۲۵

۱۵. استان مثنی

- تعداد کرسی: ۷ (۲ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد کاندیدا: ۱۲۶ (۹۰ مرد، ۳۶ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۶ ائتلاف، ۳ حزب

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۴۷۱,۵۷۳ نفر

- تعداد مراکز: ۱۷۹

- تعداد ایستگاه‌ها: ۹۱۵

۱۶. استان ذی‌قار

- تعداد کرسی: ۱۹ (۵ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد کاندیدا: ۵۷۱ (۴۱۶ مرد، ۱۵۵ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ ائتلاف، ۸ حزب

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۱,۰۶۵,۰۸۹ نفر

- تعداد مراکز: ۴۹۲

- تعداد ایستگاه‌ها: ۲۰۹۴

۱۷. استان میسان

- تعداد کرسی: ۱۰ (۳ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد کاندیدا: ۱۴۱ (۱۰۴ مرد، ۳۷ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۴ ائتلاف، ۴ حزب

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۵۷۲,۷۷۸ نفر

- تعداد مراکز: ۲۳۱

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱۱۱۰

۱۸. استان بصره

- تعداد کرسی: ۲۵ (۶ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد کاندیدا: ۵۷۱ (۴۰۸ مرد، ۱۶۳ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ ائتلاف، ۵ حزب

- تعداد ‌دهندگان عمومی: ۱,۵۵۹,۹۴۱ نفر

- تعداد مراکز: ۵۲۲

- تعداد ایستگاه‌ها: ۳۰۰۰