رقابت ۲۲۴۸ نامزد زن برای ورود به پارلمان عراق و اقلیم کوردستان

۲۲۴۸ نامزد زن در انتخابات پارلمانی عراق و اقلیم کوردستان حضور دارند که بسیاری از آن‌ها خواهان کسب کرسی بدون استفاده از سهمیه هستند

5 ساعت پیش

در آستانه‌ی برگزاری انتخابات پارلمانی عراق و اقلیم کوردستان، ۲۲۴۸ نامزد زن برای کسب کرسی‌های پارلمان به رقابت می‌پردازند.

بسیاری از این نامزدها تمایل دارند که نه از طریق سیستم سهمیه (کوتا)، بلکه با کسب آرای بالا وارد پارلمان شوند. در همین راستا، شماری از زنان نیز اعلام کرده‌اند که به منظور حمایت از حضور پررنگ‌تر زنان در عرصه‌ی سیاسی، به نامزدهای زن رأی خواهند داد.

نقش‌آفرینی زنان در انتخابات

چرا علی، یکی از فرماندهان زن پیشمرگه که در میان ۱۰۰۰ نفر، تنها فرمانده‌ی زن است، در روز رأی‌گیری ویژه که در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد، رأی خود را به صندوق انداخت. او در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: "زنان و مردان هر دو نقش مهمی در رأی‌گیری دارند. بنابراین، لازم است که همه‌ی زنان به پای صندوق‌های رأی بروند و مشارکت کنند. این امر هم برای جامعه و هم برای خود زنان مفید است."

برخی از زنان بر این باورند که نامزدهای زن باید بتوانند بدون اتکا به سیستم سهمیه وارد پارلمان شوند و در آنجا از حقوق زنان دفاع کنند. ژیان فایق، دیگر افسر پیشمرگه، نیز در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ تأکید کرد: "هیچ تفاوتی بین زنان و مردان وجود ندارد. از همه‌ی زنان می‌خواهم که به پای صندوق‌های رأی بروند و از زنان حمایت کنند تا بتوانند در پارلمان و دولت مشارکت داشته باشند."

آمار مشارکت و نامزدها

بر اساس آمارها، نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در عراق و کوردستان کارت رأی خود را دریافت کرده‌اند. از این تعداد، ۲۲۴۸ نامزد زن در تلاش هستند تا بدون استفاده از سهمیه، وارد پارلمان عراق شوند.