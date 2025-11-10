مقتدی صدر از هوادارانش خواست انتخابات پارلمانی عراق را تحریم کنند

رهبر جریان ملی شیعه، مقتدی صدر، در پیامی جدید از هواداران خود خواست تا در انتخابات پارلمانی عراق شرکت نکنند و از "قوم فاسدان" دوری جویند.

5 ساعت پیش

مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعه، در آستانه‌ی برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، از هواداران خود خواست تا این انتخابات را تحریم کنند.

او همچنین در پیامی، از خداوند متعال درخواست کرد که او را از "قوم فاسدان" دور نگه دارد.

پیام جدید صدر

امروز دوشنبه، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آبان ۱۴۰۴)، جدیدترین پیام مقتدی صدر در خصوص انتخابات پارلمانی عراق منتشر شد. حساب کاربری "وزیر قائد" که از نزدیکان صدر است، دست‌نوشته‌ای با مهر و امضای وی را در شبکه‌ی اجتماعی ایکس (توییتر سابق) منتشر کرد. در این دست‌نوشته، صدر از خداوند متعال خواسته است که او را از "قوم فاسدان" دور کند.

دعوت به تحریم سراسری

رهبر جریان ملی شیعه در بخش دیگری از پیام خود، از هوادارانش خواست تا انتخابات عمومی پارلمانی عراق را که قرار است فردا سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شود، تحریم کنند.

مقتدی صدر از چند ماه پیش تحریم انتخابات پارلمانی عراق را اعلام کرده و در هیچ‌یک از فعالیت‌های انتخاباتی شرکت نکرده است. او در پیام‌های متعدد خود تأکید کرده است که مشارکت در این انتخابات به معنای "تکرار همان چهره‌ها و تقویت فساد" خواهد بود.