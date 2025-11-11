کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرد بیش از ۲۰ میلیون نفر در این دور از انتخابات سراسری واجد شرایط رأی‌دهی هستند که بیش از ۲.۸ میلیون نفر آنان در اقلیم کوردستان به پای صندوق‌های رأی می‌روند

امروز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، روند رأی‌گیری عمومی برای انتخاب اعضای دوره‌ی ششم پارلمان عراق در استان‌های عراق و اقلیم کوردستان آغاز شد. بر اساس آمار و ثبت‌های کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، بیش از ۲۰ میلیون رأی‌دهنده حق رأی دارند که از این تعداد، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار رأی‌دهنده در اقلیم کوردستان هستند.

مراکز رأی‌گیری از ساعت ۷:۰۰ صبح بازگشایی شده‌اند و قرار است روند رأی‌گیری تا ساعت ۱۸:۰۰ عصر ادامه یابد. تمامی مراکز توسط نیروهای امنیتی محافظت می‌شوند و هم‌زمان، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق از طریق دوربین‌های نظارتی بر روند برگزاری انتخابات نظارت می‌کند.

جزئیات توزیع نامزدها، کرسی‌ها، احزاب و ائتلاف‌ها در استان‌ها:

۱. استان بغداد

- تعداد کرسی: ۷۱ (۱۷ سهمیه‌ی زنان، ۵ سهمیه‌ی اقلیت‌ها)

- تعداد نامزد: ۲,۲۹۹ (۱,۵۹۳ مرد، ۷۰۶ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۵

- تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۱۶

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۱۲ ائتلاف، ۱۶ حزب، ۲۱ لیست انفرادی

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۴,۳۱۴,۸۶۶ نفر

- تعداد مراکز: ۱,۰۳۹

- تعداد ایستگاه‌ها: ۴,۳۳۳

۲. استان اربیل

- تعداد کرسی: ۱۶ (۴ سهمیه‌ی زنان، ۱ مسیحی)

- تعداد نامزد: ۱۰۸ (۷۱ مرد، ۳۷ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ حزب، ۶ لیست انفرادی

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۱,۰۰۲,۰۸۷ نفر

- تعداد مراکز: ۵۲۸

- تعداد ایستگاه‌ها: ۲,۰۰۳

۳. استان سلیمانیه

- تعداد کرسی: ۱۸ (۵ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۱۳۶ (۹۹ مرد، ۳۷ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۴

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ حزب، ۴ لیست انفرادی

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۱,۱۱۹,۱۱۱ نفر

- تعداد مراکز: ۵۰۶

- تعداد ایستگاه‌ها: ۲,۲۰۰

۴. استان دهوک

- تعداد کرسی: ۱۲ (۳ سهمیه‌ی زنان، ۱ مسیحی)

- تعداد نامزد: ۵۹ (۳۹ مرد، ۲۰ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۱

- تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۴

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ حزب، ۵ لیست انفرادی

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۷۲۲,۸۵۳ نفر

- تعداد مراکز: ۲۷۸

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۳۹۶

۵. استان نینوا

- تعداد کرسی: ۳۴ (۸ سهمیه‌ی زنان، ۷ سهمیه‌ی اقلیت‌ها)

- تعداد نامزد: ۱,۰۴۷ (۷۵۹ مرد، ۲۸۸ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۱

- تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۱۳

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ ائتلاف، ۱۲ حزب، ۱۴ لیست انفرادی

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۱,۹۶۹,۱۷۹ نفر

- تعداد مراکز: ۸۷۳

- تعداد ایستگاه‌ها: ۳,۸۶۱

۶. استان کرکوک

- تعداد کرسی: ۱۲ (۳ سهمیه‌ی زنان، ۱ مسیحی)

- تعداد نامزد: ۲۵۱ (۱۷۵ مرد، ۷۶ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۱

- تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۸

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۵ ائتلاف، ۹ حزب، ۹ لیست انفرادی

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۸۹۷,۰۳۰ نفر

- تعداد مراکز: ۳۳۰

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۷۳۳

۷. استان دیاله

- تعداد کرسی: ۱۴ (۴ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۳۵۸ (۲۵۲ مرد، ۱۰۶ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۲

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۶ ائتلاف، ۱۰ حزب، ۲ لیست انفرادی

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۹۷۶,۶۵۰ نفر

- تعداد مراکز: ۵۰۹

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۹۴۰

۸. استان انبار

- تعداد کرسی: ۱۵ (۴ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۲۵۳ (۱۸۳ مرد، ۷۰ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۷ ائتلاف، ۳ حزب

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۹۳۳,۹۱۱ نفر

- تعداد مراکز: ۳۸۷

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۸۲۰

۹. استان بابل

- تعداد کرسی: ۱۷ (۴ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۴۷۹ (۳۴۸ مرد، ۱۳۱ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۱

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۷ ائتلاف، ۹ حزب، ۱ لیست انفرادی

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۱,۰۷۰,۳۲۶ نفر

- تعداد مراکز: ۴۳۶

- تعداد ایستگاه‌ها: ۲,۰۹۹

۱۰. استان کربلا

- تعداد کرسی: ۱۱ (۳ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۲۳۳ (۱۶۴ مرد، ۶۹ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۱

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۷ ائتلاف، ۵ حزب، ۱ لیست انفرادی

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۶۳۴,۸۱۶ نفر

- تعداد مراکز: ۲۴۹

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۲۴۳

۱۱. استان واسط

- تعداد کرسی: ۱۱ (۳ سهمیه‌ی زنان، ۱ کورد فیلی)

- تعداد نامزد: ۲۴۶ (۱۷۶ مرد، ۷۰ زن)

- تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۹

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ ائتلاف، ۳ حزب، ۹ لیست انفرادی

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۷۴۴,۷۵۲ نفر

- تعداد مراکز: ۳۱۱

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۴۶۱

۱۲. استان صلاح‌الدین

- تعداد کرسی: ۱۲

- تعداد نامزد: ۲۹۶ (۲۱۶ مرد، ۸۰ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۰

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۱۰ ائتلاف، ۳ حزب

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۸۰۸,۰۴۳ نفر

- تعداد مراکز: ۳۵۶

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۵۸۹

۱۳. استان نجف

- تعداد کرسی: ۱۲ (۳ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۳۱۲ (۲۲۷ مرد، ۸۵ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۱

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ ائتلاف، ۶ حزب، ۱ لیست انفرادی

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۷۹۵,۶۵۳ نفر

- تعداد مراکز: ۳۴۱

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۵۶۰

۱۴. استان قادسیه

- تعداد کرسی: ۱۱ (۳ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۲۸۲ (۲۰۰ مرد، ۸۲ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۱

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ ائتلاف، ۴ حزب، ۱ لیست انفرادی

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۶۷۹,۷۵۱ نفر

- تعداد مراکز: ۳۰۱

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۳۲۵

۱۵. استان مثنی

- تعداد کرسی: ۷ (۲ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۱۲۶ (۹۰ مرد، ۳۶ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۶ ائتلاف، ۳ حزب

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۴۷۱,۵۷۳ نفر

- تعداد مراکز: ۱۷۹

- تعداد ایستگاه‌ها: ۹۱۵

۱۶. استان ذی‌قار

- تعداد کرسی: ۱۹ (۵ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۵۷۱ (۴۱۶ مرد، ۱۵۵ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ ائتلاف، ۸ حزب

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۱,۰۶۵,۰۸۹ نفر

- تعداد مراکز: ۴۹۲

- تعداد ایستگاه‌ها: ۲,۰۹۴

۱۷. استان میسان

- تعداد کرسی: ۱۰ (۳ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۱۴۱ (۱۰۴ مرد، ۳۷ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۴ ائتلاف، ۴ حزب

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۵۷۲,۷۷۸ نفر

- تعداد مراکز: ۲۳۱

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۱۱۰

۱۸. استان بصره

- تعداد کرسی: ۲۵ (۶ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۵۷۱ (۴۰۸ مرد، ۱۶۳ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ ائتلاف، ۵ حزب

- تعداد کل رأی‌دهندگان: ۱,۵۵۹,۹۴۱ نفر

- تعداد مراکز: ۵۲۲

- تعداد ایستگاه‌ها: ۳,۰۰۰