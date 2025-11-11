پرزیدنت بارزانی در انتخابات پارلمانی عراق رأی داد

پرزیدنت مسعود بارزانی در انتخابات پارلمانی٢٠٢٥عراق فدرال رأی خود را به صندوق انداخت

55 دقیقه پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی، صبح روز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴)، با حضور در یکی از مراکز رأی‌گیری در پیرمام، از توابع استان اربیل، رأی خود را به صندوق انداخت. مشارکت پرزیدنت بارزانی در این انتخابات، نشان‌دهنده‌ی تعهد وی به فرآیند دموکراتیک و اصرار بر احقاق کامل حقوق اقلیمِ کوردستان در چارچوب قانون اساسیِ عراق فدرال است.

فرآیند رأی‌گیری عمومی برای انتخاب اعضای دور ششم پارلمانِ عراق، از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز سه‌شنبه در تمامی استان‌های عراق و اقلیمِ کوردستان آغاز شد. این انتخابات از اهمیتی حیاتی برخوردار است، زیرا نمایندگانِ منتخب نقش کلیدی در ترسیم آینده‌ی سیاسی، اقتصادی و حقوقیِ عراق و به ویژه جایگاهِ اقلیمِ کوردستان در ساختار فدرال این کشور ایفا خواهند کرد. پرزیدنت بارزانی پیشتر تأکید کرده بود که مشارکت در این انتخابات با هدف نشان دادن قدرت حزب و فشار برای اصلاحات قانون اساسی، از جمله اجرای ماده‌ی ۱۴۰ قانون اساسی و تصویب قانونی عادلانه برای انتخابات، صورت می‌گیرد.

تأکید بر حل اختلافات و اجرای قانون اساسی

مشارکت پرزیدنت بارزانی در این انتخابات، بیانگر این دیدگاه است که راه‌حل مسائل و اختلافات دیرینه‌ی میان اقلیمِ کوردستان و دولت فدرال، از جمله سهم بودجه‌ی اقلیم، مدیریت منابعِ نفتی، وضعیت مناطق مورد مناقشه و جایگاه قانونیِ نیروهای پیشمرگه، از طریق گفت‌وگوهای سازنده و حضور فعال و قدرتمند نمایندگانِ کوردستان در پارلمانِ عراق میسر خواهد شد. ایشان همواره بر لزوم اجرای کامل قانون اساسی و احترام به اصول فدرالیسم تأکید داشته است تا اقلیمِ کوردستان بتواند حقوق و اختیارات قانونیِ خود را به طور کامل اعمال کند و به توسعه و ثبات دست یابد. پرزیدنت بارزانی در سخنرانیِ اخیر خود در تجمعی بزرگ در اربیل، انتخابات را نقطه‌ی عطفی برای عراق توصیف کرد و بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تأکید مجدد کرد. وی دو دلیل اصلی برای مشارکت را درخواست دوستانِ عرب و خارجی برای شرکت، و حل وضعیت سیاسیِ عراق عنوان کرد.

پرزیدنت بارزانی پیش از این، در مصاحبه‌ای تلویزیونی، بر اهمیت شراکت، تعادل و هماهنگی به عنوان کلیدِ نجاتِ عراق از استبدادِ مرکزی تأکید کرد و اظهار داشت: "ما برای حل وضعیت سیاسیِ عراق شرکت کردیم." این اظهارات، بازتاب اقداماتِ مداومِ وی برای تقویت اهرم‌های اقلیمِ کوردستان در بغداد است، جایی که او همچنان بر فدرالیسمِ واقعی پافشاری می‌کند.

بر اساس آمار و ثبت‌های کمیسیونِ عالیِ مستقلِ انتخاباتِ عراق، بیش از ۲۰ میلیون نفر در سراسرِ عراق واجد شرایط رأی‌دهی هستند که از این تعداد، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در اقلیمِ کوردستان حقِ شرکت در این رویدادِ سرنوشت‌ساز را دارند. حضور پرزیدنت بارزانی در پای صندوق رأی، به منزله‌ی تشویق مردمِ کوردستان به مشارکت حداکثری است تا نمایندگانی را به بغداد بفرستند که مدافعانِ سرسختِ حقوقِ ملتِ کوردستان باشند و برای تحققِ یک عراقِ فدرالِ واقعی و پایدار، که در آن حقوق و جایگاهِ قانونیِ اقلیمِ کوردستان به طور کامل محترم شمرده شود، تلاش کنند. این انتخابات فرصتی برای تثبیتِ دستاوردهای اقلیم و تضمینِ آینده‌ای روشن‌تر در چارچوبِ یک عراقِ دموکراتیک و فدرال است، همان‌طور که پرزیدنت نیچیروان بارزانی نیز آن را "شروعی جدید برای عراقِ قانون اساسی" توصیف کرده است.