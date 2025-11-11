سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق از روند مطلوب رأی‌گیری در سراسر کشور خبر داد و گفت صندوق‌های رأی امروز ساعت ۱۸:۰۰ بسته می‌شوند

4 ساعت پیش

جومانه‌ غلای، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، اعلام کرد که روند رأی‌گیری در تمامی شهرها و مناطق عراق تاکنون به خوبی در حال انجام است.

او در گفت‌وگو با دیلان بارزان، خبرنگار کوردستان۲۴، اظهار داشت: «تاکنون هیچ مشکل امنیتی یا فنی در مراکز رأی‌گیری بغداد گزارش نشده است. صندوق‌های رأی امروز ساعت ۱۸:۰۰ بسته خواهند شد و ۲۴ ساعت پس از آن، نتایج اولیه‌ی انتخابات را منتشر خواهیم کرد.»

غلای افزود: «کمیسیون تا پایان انتخابات، به نظارت و مجازات متخلفان ادامه خواهد داد و حتی نامزدهای متخلف را نیز از دور رقابت حذف خواهد کرد.»

خبرنگار کوردستان۲۴ از بغداد گزارش داد که در بخش کرخ بغداد، تعداد رأی‌دهندگان زیاد است، اما در بخش رصافه نوعی بی‌تفاوتی مشاهده می‌شود و میزان مشارکت رأی‌دهندگان در حد انتظار نیست. این امر به دلیل تحریم انتخابات توسط بخشی از منطقه‌ی صدر در رصافه است.

مراکز رأی‌گیری برای انتخاب اعضای ششمین دوره‌ی پارلمان عراق از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، گشایش یافتند و قرار است تا ساعت ۱۸:۰۰ عصر ادامه داشته باشند. در سراسر عراق و اقلیم کوردستان، بیش از ۲۰ میلیون نفر حق رأی و انتخاب ۳۲۹ عضو دوره‌ی جدید پارلمان عراق را دارند که از این میان، ۹ کرسی پارلمانی به سهمیه‌ی اقلیت‌ها اختصاص یافته است.