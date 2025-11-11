4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – استاندار اربیل پس از بازدید از مراکز رای‌گیری در اربیل، گفت که روند رای‌گیری به خوبی پیش می‌رود.

امروز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر، استانداری اربیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که امید خوشناو، استاندار اربیل، از چند مرکز رای‌گیری در شهر اربیل بازدید کرده است.

بر پایه بیانیه، استاندار اربیل در جریان این بازدید، چگونگی روند رای‌گیری و فراهم شدن زمینه‌ کامل برای پیشبرد روند را پیگیری کرد.

امید خوشناو پس از این بازدید در یک کنفرانس خبری گفت که تاکنون هیچ گونه تخلف انتخاباتی ثبت نشده است، روند رای‌گیری به خوبی پیش می‌رود و تنها برخی موانع فنی در چند مرکز مشاهده شده که توسط کمیسیون رفع شده‌اند.

او ضمن اینکه مردم را به شرکت فعال و آزادانه در رای‌گیری تشویق کرد، گفت مردم نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند.

در حوزه انتخابیه اربیل یک میلیون و دو هزار و ۸۷ نفر واجد شرایط رای دادن هستند و ۵۲۸ مرکز و ۲۰۰۳ شعبه برای رای‌گیری ایجاد شده‌اند.

ساعت ۷:۰۰ صبح امروز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر رای‌گیری عمومی برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق در سراسر این کشور و اقلیم کوردستان آغاز شد و تا ساعت ۶:۰۰ عصر ادامه خواهد داشت.

کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرده است که زمان رای‌گیری تمدید نخواهد شد.

ب.ن