4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اداره سازمان‌های غیردولتی، می‌گوید که در مقایسه با انتخابات پارلمانی سال گذشته در اقلیم کوردستان، سازمان‌های کمتری برای نظارت بر روند رای‌گیری مشارکت کرده‌اند.

فلاح حسن، رئیس اداره سازمان‌های غیردولتی، امروز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: در انتخابات جاری در اربیل ۲۶، در سلیمانیه و حلبچه ۲۲ و در دهوک نیز ۲۲ سازمان، و ۱۰ هزار و ۱۱۶ ناظر سازمان‌های غیردولتی داخلی به عنوان ناظر بر روند رای‌گیری حضور دارند.

وی افزود: ۱۳ سازمان بین‌المللی و چهار کنسولگری و دو آژانس و هزار و ۱۵۹ سازمان و آژانس و فرستاده بین‌المللی و دیپلماسی به عنوان ناظر حضور دارند.

همچنین تاکید کرد که تاکنون دو تا سه مورد تخلف انتخاباتی توسط سازمان‌های ناظر ثبت شده و در مقایسه با انتخابات پارلمانی سال گذشته در اقلیم کوردستان، سازمان‌های کمتری مشارکت کرده‌اند. او یادآور شد که سال گذشته ۱۳ کنسولگری به عنوان ناظر حضور داشته‌اند.

فلاح حسن گفت که امسال کنسولگری‌های آمریکا و بریتانیا در نظارت بر انتخابات شرکت نکرده‌اند، اما سال گذشته کنسولگری آمریکا ۱۰۴ ناظر و کنسولگری بریتانیا ۱۱۰ ناظر داشتند.

ساعت ۷:۰۰ صبح امروز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر رای‌گیری عمومی برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق در سراسر این کشور و اقلیم کوردستان آغاز شد و تا ساعت ۶:۰۰ عصر ادامه خواهد داشت.

امنیت مراکز و شعبه‌های رای‌گیری توسط نیروهای امنیتی حفظ می‌شود و کمیسیون عالی انتخابات عراق از طریق دوربین‌های مداربسته بر روند رای‌گیری نظارت می‌کنند.

ب.ن