نخستوزیر اقلیم کوردستان: امیدوارم به شیوهای امانتدارانه به آرای رایدهندگان احترام گذاشته شود
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، ابراز امیدواری کرد که با برگزرای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، دورهای نوین در این کشور آغاز شود.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، امروز سهشنبه ۱۱ نوامبر، با پایان یافتن مهلت رایگیری در انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، پیامی منتشر کرد.
نخست وزیر در پیام خود نوشت:«خداوند بزرگ را سپاس میگویم که روند انتخابات مجلس نمایندگان عراق با موفقیت به پایان رسید. به طور عموم به مردم عراق و به طور اخص به مردم اقلیم کوردستان تبریک میگویم و از آنها سپاسگذارم که در روند رایگیری مشارکت کردند و حق و وظیفه میهنی خود را ادا کردند و نمایندگان خود را انتخاب کردند. همچنین از کمیسیون عالی مستقل انتخابات و نیروهای انتظامی در سازمان آسایش و مدیریت پلیس و نیروی پیشمرگ قدردانی میکنم که در پیشبرد روند رایگیری و حفظ امنیت و سلامت آن با مسئولیتپذیری عمل کردند. از همه نمایندگان و ناظران خارجی و داخلی به خاطر همکاری و نظارت بر روند رایگیری قدردانی میکنم.»
مسرور بارزانی، ابراز امیدواری کرد:«به شیوهای امانتدارانه به آرای رایدهندگان احترام گذاشته شود. نمایندگانی که آرای رایدهندگان را کسب میکنند، نماینده واقعی مردم باشند و از حقوق قانونی مردم کوردستان و کیان اقلیم کوردستان و منافع همه هممیهنان عراق دفاع کنند.»
نخستوزیر اقلیم کوردستان، در پایان پیام خود ابراز امیدواری کرد:«دورهای نوین در عراق فدرال و دموکرات برای احقاق تمامی حقوق مشروع مردم ما آغاز شود و نتایج انتخابات موجب بهبود زندگی و معیشت شهروندان عراق و تقویت پایگاه اقلیم کوردستان و حل ریشهای اختلافات بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال بر مبنای قانون اساسی و توافقات و احترام گذاشتن به کیان قانونی اقلیم کوردستان شود.»
امروز سهشنبه در استانهای عراق و اقلیم کوردستان، روند رایگیری عمومی برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق برگزار شد و در ساعت ۶ عصر به پایان رسید.
ب.ن