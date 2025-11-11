2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – سیاستمدار کورد، می‌گوید که اگر کوردها در عراق متحد شوند، تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت. او تاکید کرد که پس از انتخابات طرف‌ها می‌توانند تصمیم مسئولیت‌پذیرانه و تاریخی اتخاذ کنند.

سه‌شنبه ۱۱ نوامبر، ملا بختیار، سیاستمدار کورد در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: ضروری است که دولت اقلیم کوردستان در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم، اختیارات داشته باشد، متاسفانه آن مناطق تاکنون آزاد نشده‌اند.

او تاکید کرد که میزان آرای کوردها در مناطق کوردستانی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ملا بختیار گفت: تصور می‌کنم که پس از انتخابات فضا آرامتر شود و طرف‌ها می‌توانند معادلات را تحلیل کنند و سپس تصمیم مسئولیت‌پذیرانه و تاریخی اتخاذ کنند.

وی تاکید کرد: هر طرفی آرای بیشتری کسب کند، تاثیرگذاری بیشتری در بغداد خواهد داشت، اگر کوردها در بغداد، خانقین، شنگال و کرکوک متحد شوند، بی‌شک تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت.

در خصوص حوادث هتل لاله‌زار در سلیمانیه نیز اظهار نظر کرد و گفت: در واقع آنچه در لاله‌زار اتفاق افتاد، هرگز قابل قبول نیست، زیرا هر شکلی از خشونت پیامدهای منفی برای مردم خواهد داشت.

ملا بختیار گفت: بهتر آن بود که اتحادیه میهنی و پارت دموکرات کوردستان قبل از برگزاری انتخابات مجلس عراق، به توافق برسند و کابینه دهم دولت اقلیم کوردستان را تشکیل دهند، اگر در شرایط فعلی چنین کاری انجام می‌شد، اهمیت بسیاری داشت.

این سیاستمدار کورد همچنین حمله امروز به شهروند کورد در خانقین را که توسط سرباز عراقی انجام شد، مایه تاسف دانست و گفت:«آنها با چنین تفکری تربیت شده‌اند.»

ب.ن