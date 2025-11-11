26 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس کمیته انتخابات اقلیم کوردستان در کمیسیون عالی انتخابات عراق، می‌گوید که نتایج اولیه رای‌گیری ساعت ۶ عصر فردا چهارشنبه، اعلام می‌شود.

نبرد عمر، رئیس کمیته انتخابات اقلیم کوردستان در کمیسیون عالی انتخابات عراق، امروز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر در یک کنفرانس خبری که پس از پایان مهلت رای‌گیری برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، برگزار کرد گفت که فردا چهارشنبه ساعت ۶ عصر نتایج اولیه رای‌گیری توسط کمیسیون، اعلام خواهد شد.

وی افزود که جریان‌های سیاسی می‌توانند تا ۷۲ ساعت دیگر شکایات انتخاباتی خود را به کمیسیون ارایه دهند تا به آنها رسیدگی شود و متخلفین مجازات شوند.

روند رای‌گیری، صبح امروز ساعت ۷:۰۰ آغاز شد و راس ساعت ۶ عصر پایان یافت.

