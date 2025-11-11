نتایج غیر رسمی: آرای پارت دموکرات کوردستان به بیش از یک میلیون رای رسیده است

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – شمارش غیر رسمی آرا، نشان می‌دهد که پارت دموکرات کوردستان در انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، بیش از یک میلیون رای به دست آورده است.

بر اساس شمارش غیر رسمی، آرای پارت دموکرات کوردستان در انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، با احتساب آرای نیروهای مسلح اقلیم کوردستان تا زمان تهیه این خبر به بیش از یک میلیون رای رسیده است.

این حزب در رای‌گیری از نیروهای مسلح که روز یکشنبه ۹ نوامبر تحت عنوان رای‌گیری ویژه انجام شد ۹۴ هزار و ۶۶۶ رای به دست آورد.

مسئولان بلندپایه پارت دموکرات کوردستان در دوره تبلیغات انتخاباتی به دست‌ آوردن بیش از یک میلیون رای را پیشبینی کرده بودند.

پارت دموکرات کوردستان در رای‌گیری امروز سه‌شنبه که از آن به عنوان رای‌گیری عمومی نام برده می‌شود، تاکنون ۹۱۰ هزار و ۴۰۰ رای کسب کرده است که با احتساب آرای به دست آمده در رای‌گیری ویژه به یک میلیون و پنج هزار و ۶۶ رای می‌رسد.‌

ب.ن