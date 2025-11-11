معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان: در شمارش نهایی آرای پارت دموکرات بیشتر هم خواهد شد
اربیل (کوردستان٢٤) – مسرور بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، امروز سهشنبه ۱۱ نوامبر درباره نتایج غیر رسمی آرا در انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، در شبکه اجتماعی ایکس پیامی منتشر کرد.
متن پیام:
خداوند بزرگ را سپاس میگویم که با موضعگیری و خواست شهروندان وفادار کوردستان و اعضای پارت دموکرات کوردستان، آرای پارت دموکرات از یک میلیون رای گذشت و در شمارش نهایی بیشتر هم خواهد شد.
به رهبر مردممان، جناب پرزیدنت مسعود بارزانی تبریک میگویم.
به برادر محترم و عزیزم کاک نچیروان تبریک میگویم که چالش بیش از یک میلیون رای را اعلام کرد.
به همه مردم کوردستان تبریک میگویم.
این پیروزی بزرگ بر روند دموکراسی و همه مردم عراق مبارک باد.
با شور و شوق بیشتری برای خدمت به همه کوردستانیان و میهنمان ادامه میدهیم.
پیش به سوی میهنی باثباتتر و آبادتر.
مسرور بارزانی
معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان
نخستوزیر اقلیم کوردستان
ب.ن